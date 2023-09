Bob Bradley presentert som ny Stabæk-trener – får med seg Azar Karadas

Publisert: 10.09.2023 17:01

Med seg i trenerteamet får Bob Bradley tidligere Brann-spiller Azar Karadas.

Bradley og Karadas ble applaudert inn idet de entret presserommet på Brakka.

– Jeg kjente Azar (Karadas) litt som spiller. Jeg husker jeg snakket med ham én gang. Når jeg hørte at han skulle være med på dette prosjektet tenkte jeg at han har den rette mentaliteten, og den rette motivasjonen. Jeg ser frem til det, sier Bradley på pressekonferansen på Brakka.

Karadas kommer rett fra jobben som hovedtrener for Brann 2 og har signert en avtale på to og et halvt år. Bradley er i førsteomgang ansatt ut året, men med ønske om et lenger samarbeid.

– Først av alt, jeg er veldig stolt og glad for å være her. Jeg har følt meg virkelig ønsket. Og jeg er glad for å få lov til å jobbe med Bob. Det er helt fantastisk. Jeg gleder meg virkelig til å sette i gang, sier Karadas.

NY STABÆK-SJEF: Amerikanske Bob Bradley (til høyre) gjør comeback og blir Stabæks nye hovedtrener.

Med det gjør Bradley retur til Nadderud. 65-åringen trente klubben i 2014 og 2015.

I 2015 tok han Stabæk til en tredjeplass i Eliteserien.

– Jeg er glad for å være tilbake. Stabæk er en spesiell klubb, spesielt på grunn av folkene, sier Bradley på pressekonferansen.

– Jeg forstår at det er elleve kamper igjen, og at det er en tøff tid. Lars (Bohinen) er en god mann og en god trener. Han tok klubben tilbake til Eliteserien. Jobben han gjorde vil være der som et fundament, men vi må finne en måte å gi laget tro på, påpeker den ferske Stabæk-treneren.

På spørsmål om hvordan han skal greie å gjøre Stabæk til et vinnerlag, sier han:

– Først og fremst tro. Man må få spillergruppe til å være positive og gå for det. Så må vi finne ut hvordan vi skal endre ting fotballmessig. Når man er i denne posisjonen kan man ikke spille med frykt. Man kan ikke håpe at ett poeng holder i kamper. Man må gå for alle tre poengene.

Siden forrige periode i Stabæk har Bradley trent franske Le Havre, Championship-klubben Swansea og MLS-klubbene Los Angeles FC og Toronto FC.

Han ble ansatt som Swansea-manager mens den engelske klubben fremdeles spilte Premier League-fotball, men fikk fyken etter bare 85 dager og elleve kamper.

Veteranen har hatt en lang trenerkarriere, og har blant annet også trent både USAs og Egypts landslag.

Elleve kamper har Bradley på seg til å redde klubben fra å rykke rett ned til Obosligaen igjen etter én sesong i Eliteserien. Stabæk ligger på nest sisteplass i Eliteserien.

Han overtar etter Lars Bohinen som denne uken fikk sparken i klubben etter ni tap og to uavgjort – inkludert cup-exiten mot Kjelsås – på de siste 11 kampene.