Guardiola tar Grealish i forsvar: – Bare Erling var der

Manchester City-stjernen Jack Grealish (27) slipper ikke unna kritikk for manglende målpoeng denne sesongen heller. Manager Pep Guardiola mener han blir for isolert.

FORNØYD MED SIN TIER: Pep Guardiola mener Jack Grealish’ bidrag til Manchester City handler om langt mer enn målpoeng.

17. sep. 2022 00:01 Sist oppdatert 9 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– I forrige kamp (2–1-seieren over Dortmund) var han den eneste i fronttrioen som tok offensive løp én-mot-én mot forsvarerne, men for å kunne servere målgivende pasninger, må du ha lagkameratene dine i boksen. Vi etterlot ham i stedet isolert. Når han utfordret backen, var bare Erling (Braut Haaland) der, sier Guardiola på fredagens pressekonferanse.

Etter en lang sesong under lupen som følge av rekordovergangen fra Aston Villa med en prislapp på én milliard norske kroner, har Grealish åpnet også inneværende sesong med å bli kritisert.

Lørdag klokken 13.30 møter Manchester City Wolverhampton på bortebane. Kampen går på Viaplay og du kan også følge den i VG Live

Så sent som torsdag publiserte Sky Sports en lengre analyse der Grealish ble stemplet som «for passiv» og stilte spørsmål ved hvor godt han passer inn i Guardiolas mannskap.

Blant annet trekker de frem hvordan han er mindre involvert i farlige posisjoner og spiller tryggere pasninger nå kontra i Aston Villa, og at City virkelig festet grepet da 27-åringen ble byttet ut mot Dortmund.

– Jeg forstår at folk stiller spørsmål ved målpoengene og overgangssummen, men jeg tror ikke det er noen som har større ønske om å bevise at folk tar feil enn Jack Grealish, kommenterer BT Sport-ekspert og tidligere Manchester United-stopper Rio Ferdinand.

Haaland selv har gjentatte ganger trukket frem Grealish som en av de han har fått best kontakt med, som var tydelig allerede underveis i jærbuens første kamp i lyseblått:

Grealish står stadig uten målpoeng etter tre kamper i ligaen og én i Champions League, men har også slitt med en ankelskade – som ifølge Guardiola «heldigvis ikke var verre».

Stjernemanageren hevder på sin side at det ikke er målpoengene som var hovedårsaken til at de hentet ham fra Aston Villa, at det er «mer» til spillet hans.

– Han konkurrerer med spillere fra øverste hylle (om spilletid) og vet det godt, men han klager aldri på det, fortsetter Guardiola i sin forsvarstale – og sier han har andre involveringer som sine viktigste bidrag, som her før Haalands andre mål mot West Ham i Premier League-åpningen: