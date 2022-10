Van Dijk stilnet Haaland: – Kan være en generasjonsspiller

(Liverpool – Manchester City 1–0) Etter å ha scoret i ti kamper på rad for Manchester City, måtte Erling Braut Haaland (22) gå målløs av banen mot Liverpool. Likevel var Virgil van Dijk (31) full av ros.

HOLDT NULLEN: Virgil van Dijk og Liverpool-forsvaret stanset Erling Braut Haaland søndag kveld.

I Erling Braut Haalands første møte med Virgil van Dijk tok det kun fire minutter før nordmannen fikk ballen i mål. Som innbytter for Red Bull Salzburg utlignet han til 3–3 i Champions League-kampen mellom Liverpool og Salzburg høsten 2019, i en kamp som Liverpool til slutt vant 4–3.

Siden har van Dijk og Haaland spilt mot hverandre ytterligere fire ganger. I den andre Champions League-kampen mellom Salzburg og Liverpool i 2019 gikk Haaland målløs av banen. Det gjorde han også i Manchester Citys kamper mot Liverpool i Community Shield for et par måneder siden og i søndagens Premier League-oppgjør, som Liverpool vant 1–0 etter en scoring fra Mohamed Salah. arrow-outward-link

Scoring ble det imidlertid for Haaland da han scoret Norges mål i 1–1-kampen mot Nederland på Ullevaal i fjor høst.

I intervjuet etter kampen ble van Dijk spurt om da så for seg at Haaland kunne «bli den spilleren han er nå» da han først spilte mot Haaland høsten 2019.

– Ja, morsomt nok, sier han til Viaplay.

– Han er den moderne tids spiss. Han trenger bare en liten sjanse, og så kan han få ballen i mål. Han har alt. Men det er bra. Det er bra for denne æraen. Det er et par av de beste spillerne gjennom tidene som vil legge opp i løpet av de neste årene, så vi trenger nye folk. Han er definitivt blant som kan være en generasjonsspiller. Det er tøft å spille mot ham, men i dag klarte vi å holde ham stille, sier van Dijk, med en tilsynelatende referanse til de aldrende stjernene Cristiano Ronaldo og Lionel Messi.

FØRSTE GANG PÅ ANFIELD: Erling Braut Haaland brukte fire minutter som innbytter før han scoret for Red Bull Salzburg i Champions League-gruppespillet i 2019. Virgil van Dijk til venstre i rød drakt.

Med 39 ballberøringer i løpet av 90 minutter, ble søndagens kamp på Anfield den kampen hvor Erling Braut Haaland har hatt flest ballberøringer i løpet av en kamp i City-karrieren, men uten at det ga uttelling i målprotokollen.

Det er kun tredje gangen Haaland går målløs av banen, og for andre gang var det mot nettopp Liverpool. Heller ikke i hjemmekampen mot Bournemouth i andre serierunde i Premier League scoret Haaland.

Siden hadde han spilt ti kamper på rad med minst én scoring og tangert den 65 år gamle klubbrekorden til Billy McAdams arrow-outward-link for flest kamper på rad med scoringer.

Han topper også listen over spillerne som har scoret flest mål i løpet av sine ti første Premier League-kamper:

Fakta Spillerne med flest mål på første ti Premier League-kamper Erling Braut Haaland – 15 mål

Mick Quinn – 11 mål

Papiss Cissé – 11 mål

Diego Costa – 11 mål

Mark Viduka – 10 mål

Alan Shearer – 10 mål

Kevin Philips – 10 mål Vis mer

– Vi har spilt mot hverandre flere ganger nå, og det har alltid vært en god duell. Det var det samme i dag. Alle fra utsiden ønsket å legge presset på duellen mellom oss to, men det handlet om å gjøre det sammen, hindre at han ble spilt til gode sjanser og det å være der når vi måtte være der, sier van Dijk.

Haaland kom seg fri fra van Dijk og stopperkollega Joe Gomez ved flere anledninger, men de største sjansene kom aldri og heller ikke målet.

– Alle snakker om meg mot ham, og om jeg fremdeles kan takle det og slikt tull. For meg handlet det om å fokusere på kampen og organisere alt rundt meg så godt som mulig. Det tror jeg vi klarte. Vi er fornøyde, sier van Dijk etter at Liverpool holdt nullen for fjerde gang denne sesongen.

Liverpools høyreback James Milner var i det spøkefulle hjørnet etter kampen: