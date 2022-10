Liverpool på skogstur igjen – kjempesmell mot Nottingham Forest

(Nottingham Forest – Liverpool 1–0) Bortemarerittet vil ingen ende ta for Liverpool i Premier League. Lørdag ble det tap mot tabelljumboen.

22. okt. 2022

Oppgjøret på City Ground i Nottingham var det femte på fremmed gress i ligaen denne sesongen for Liverpool.

Etter to uavgjort og to tap på de fire første, fortsatte motgangen for Jürgen Klopps mannskap da Taiwo Awoniyi sørget for Forest-seier.

– Det er et spektakulært resultat for Nottingham Forest. Liverpools lille mangel på dybde i troppen viser seg å være problematisk for tiden, skriver tidligere storscorer Gary Lineker på Twitter arrow-outward-link .

For Nottingham Forests var det deres andre seier i sin første Premier League-sesong siden 1998/99-sesongen, og den første siden andre serierunde mot West Ham.

For Liverpool ble det et stort steg tilbake, etter to strake 1–0-seiere mot Manchester City og West Ham. Med sitt sjette poengtap for sesongen har Merseyside-klubben kun 17 poeng på 11 kamper.

SENDTE FOREST TIL HIMMELS: Taiwo Awoniyi kunne juble med Jesse Lingard på ryggen etter sin 1–0-scoring mot Liverpool.

Det sto målløst til pause i lørdagens oppgjør, selv om Liverpool hadde flere gode muligheter til å score.

Nottingham Forest var imidlertid også farlig frempå flere ganger, og ti minutter etter hvilen smalt det i nettet.

Et frispark ble løftet til Steve Cook ute til venstre, og midtstopperen banket ballen inn foran mål. Der fyrte Forest-spiss Awoniyi ballen i stolpen, før han satte returen i mål.

Liverpool presset på for en utligning, men Forest kunne fort scoret de også. Til og med keeper Alisson var farlig frempå på et hjørnespark, men Forest-keeper Dean Henderson holdt buret rent.

Liverpool må dermed fortsatte ventetiden på sin første borteseier for sesongen – og sin første ligaseier borte mot Nottingham Forest siden 1984.

Siden har det blitt tolv strake ligakamper uten Liverpool-seier borte mot Nottingham Forest. Den forrige før lørdagens oppgjør var riktignok i 1999.