Brann vant byderbyet – kan rykke opp søndag eller mandag

(Åsane – Brann 0–2) Brann levde farlig, men dro til slutt seieren i land i byderbyet mot Åsane. Det betyr at de nå har vunnet 12 av 12 bortekamper i OBOS-ligaen.

3. sep. 2022 17:55 Sist oppdatert nå nettopp

Seieren gjør at Brann nå står med ni strake seirer i ligaen, og i løpet av de neste to dagene kan opprykket være sikret hvis de får hjelp.

– Poengene er vi veldig glade for, men annenomgangen er bortimot årsverste, sier Brann-trener Eirik Horneland til Discovery+.

Den ene muligheten er at KFUM Oslo, som er nummer to på tabellen, taper hjemme mot Mjøndalen på søndag. Den andre muligheten er at KFUM eller Stabæk avgir poeng, samt at Ranheim avgir poeng.

Skjer ingen av delene, kan bergenserne sikre opprykket selv når de tar imot nevnte Grorud på Brann Stadion 12. september.

– Vi ønsker å ordne dette selv. Vi ønsker en topp prestasjon mot Grorud og invitere til fest der, sier Horneland.

Et fullsatt Åsane Arena fikk servert et fyrverkeri av en åpning. Bare minutter ut i kampen hadde Brann hatt flere enorme sjanser til å ta ledelsen.

Den største hadde Niklas Castro med et langskudd i krysstanga.

Åsane-keeper Idar Lysgård storspilte med mange flotte redninger, men fem minutter før pause maktet han ikke å holde unna lenger.

Felix Horn Myhre stusset en corner bakover i feltet. Der sto Aune Heggebø helt umarkert og kunne enkelt sette inn sin tiende scoring for sesongen.

Fakta Slik rykker Brann opp søndag eller mandag Opprykk søndag: KFUM Oslo taper for Mjøndalen. Da vil ikke de kunne ta igjen Brann. Ettersom Stabæk og Ranheim møtes i den 28. serierunden, har bare ett av lagene muligheten til å ta igjen Brann. Opprykk mandag: Ranheim avgir poeng mot Grorud, samt at KFUM eller Stabæk avgir poeng. Da vil ikke Ranheim kunne ta igjen Brann, og ettersom KFUM og Stabæk møtes i runde 26, kan ikke begge gå forbi Brann. Vis mer

Det var ineffektivitet som gjorde at serielederen ikke scoret mer enn ett mål i første omgang. Sivert Heltne Nilsen og Frederik Børsting fikk også hver sin enorme sjanse like etter hvilen, men begge bommet på mål.

Mangelen på scoring nummer to, gjorde at serielederens ledelse levde farlig. Med kvarteret igjen fikk også Åsane to feite sjanser til å utligne.

Først satte Erling Myklebust ballen i nettveggen alene med Mathias Dyngeland, før keeperen reddet en avslutning av Lars Kilen fra kort hold.

SCORET IGJEN: Aune Heggebø storet sitt tiende mål for sesongen. Det betyr at Brann har tre spillere som har scoret tosifret i OBOS-ligaen. Mathias Rasmussen og Bård Finne, begge med 11 mål, er de to andre.

I stedet punkterte Ole Didrik Blomberg kampen med en herlig lobb over keeperen i det 90. minutt. Dermed ble det 2–0.

– Jeg er særdeles misfornøyd med annenomgang. Det blir bare surr. Rammene er fantastiske, men vi klarer ikke å leve opp til dem. Dette var under vår standard, sier Horneland.

Aalesund satte for øvrig poengrekord i 2019 da de vant ligaen med totalt 79 poeng (25-4-1). Hvis Brann skal slå den rekorden, kan de bare avgi to poeng i løpet av de siste syv serierundene.