Utskjelt og hetset Liverpool-stjerne tas i forsvar: – Grusomt urettferdig

Sjansesløseriet til Darwin Núñez (23) har gitt Liverpools storkjøp en hard start på tilværelsen i England.

TØFF START: Darwin Núñez er et konstant uromoment for motstandernes forsvar, men har slitt med å score på sjansene sine.

13.01.2023 09:58 Oppdatert 13.01.2023 10:26

Ingen spillere har bommet på flere store sjanser enn mannen som før sesongen ble kjøpt fra Benfica for en totalpakke på over én milliard kroner.

Kritikken har haglet og spissen har tidvis blitt latterliggjort i sosiale medier for å misbruke store scoringsmuligheter.

Så langt har Núñez bommet på 15 av 19 store sjanser i Premier League. Det utgjør 79 prosent.

Grafikk: Sofascore.com

Men selv om ikke alt går veien for Liverpool-stjernen, rykker flere ut for å ta ham i forsvar.

– Han er en spiller som er enkel å avskrive. Det er lett å si at han ikke scorer mål, men han kommer inn i områder hvor han kan straffe motstanderen, og det er alt man kan be om. Målene kommer til å komme, det har vi stor tro på, sier lagkamerat Trent Alexander-Arnold i et intervju med Football Daily.

Liverpools assistkonge ønsket det uruguayanske storkjøpet velkommen med et ordspill som har blitt harselert med av motstanderfansen i ettertid.

Først i 2–2-kampen mot Wolverhampton i FA-cupen kom Alexander-Arnolds første assist til Darwin Núñez, som har scoret fem ligamål så langt.

Totalt står han med ti mål på 23 kamper. Også tidenes toppscorer i Premier League sier klart ifra om hva han synes om kritikken av Liverpool-spissen.

Alan Shearer scoret 260 ligamål i løpet av karrieren. Han har bitt seg merke i sammenligningene med Erling Braut Haaland og supporterne som synger at Núñez «bare er en ræva Andy Carroll».

– Det meste av det er grusomt uretterdig, skriver Shearer i The Athletic.

Spesielt etter kampen mot Aston Villa fikk Núñez gjennomgå. Spissen bommet på fire store sjanser. Ingen spillere har bommet på flere i én og samme kamp denne sesongen:

– Darwin spilte en utrolig kamp. Han kommer til å score mål. Det har jeg ingen tvil om, men han gir oss mye mer enn det. Denne prestasjonen til Darwin var eksepsjonell, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp på pressekonferansen 3–1-seieren.

Liverpool spiller borte mot Brighton lørdag klokken 16.00. Ifølge The Telegraph var Darwin Núñez fraværende fra Liverpools trening torsdag, og tvilsom til lørdagens kamp.

Liverpool-manager Jürgen Klopp møter pressen fredag klokken 12.30 norsk tid. Da får vi trolig en oppdatering på hva situasjonen er rundt 23-åringen.