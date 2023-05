Uenige om Juklerøds VAR-utvisning: – Spørsmålet om det er riktig vei å gå

VALLE (VG) (Vålerenga – Lillestrøm 3–2, kampen pågår) Diskusjonene hagler etter at Vålerenga-backen Simen Juklerød ble utvist. Fotballekspert Henning Berg er blant de som reagerer på avgjørelsen.

01.05.2023 19:13

– Dommer ville jo ikke dømme gult engang når han ser det live. For meg er det soleklart gult, sier Berg hos TV 2.

35 minutter ut i kampen ble Lillestrøm-spiller Magnus Knudsen liggende etter en takling fra Simen Juklerød. Det ble dømt frispark, men dommer Kristoffer Hagenes dro hverken frem rødt eller gult kort på et fullsatt Intility Arena.

TV 2s ekspertkommentator Jesper Mathisen mener dog at avgjørelsen om rødt kort var riktig, men reagerer på at Hagenes ikke reagerte med en gang.

– Det viser hvor vanskelig det er å dømme med VAR som gir et helt annet inntrykk av bildene når man ser det i «slow motion» enn live. Så er spørsmålet om det er riktig vei å gå for fotballen, sier Henning Berg.

Kort tid etterpå løp dommer Hagenes imidlertid ut for å se på situasjonen på nytt etter anbefaling fra VAR-teamet. Etter å ha sett på bildene, kom konklusjonen: Rødt kort til Simen Juklerød.

Reaksjonene er imidlertid delte:

– Veldig synd at vi er ti mann. Ikke fått den om igjen. Simen sier han tar ballen, og det er ikke noen stor fart. Men jeg kan ikke nok om de reglene og VAR-greiene, sier Vålerenga-trener Dag Eilev Fagermo til TV 2.

– Jeg føler at jeg kjenner det er strake knotter med en gang, Men jeg visste ikke hvor sikkert før reprisen, men det ser greit ut. Jeg har sår og hele pakka, så det går greit, sier Knudsen til TV 2.

– Det er ikke jeg som dømmer og selvfølgelig er det synd at derbyet blir sånn, men når han er såpass høyt oppe er det greit, legger han til.

BLE LIGGENDE: Magnus Knudsen etter taklingen fra Simen Juklerød.

På tross av at avgjørelsen gikk i favør Lillestrøm og supportergruppen Kanarifansen, sang det fullstappede bortefeltet at de «hater VAR» etter at rivalen var redusert til ti spillere.

Dette var skadeplagede Simen Juklerøds første kamp fra start så langt i 2023. Etter det røde ble venstrevingen Mohamed Ofkir ofret til fordel for venstrebacken Leonard Zuta.

Før det røde kortet var det en målrik affære i første omgang:

Vålerenga fikk en drømmestart da Daniel Håkans satte inn 1–0 etter seks minutter.

Lillestrøm slo tilbake kort tid etterpå. Akor Adams nikket ballen ned til Thomas Lehne Olsen, som hamret ballen opp i vinkelen.

Deretter scoret Vålerenga to kjappe. Først styrte Henrik Bjørdal inn et innlegg fra Vegard Eggen Hedenstad. Så var Seedy Jatta på rett sted til rett tid da LSK-keeper Mads Hedenstad Christiansen ga en retur på skuddet til Mohamed Ofkir.

I pausen tok Lillestrøm grep. Gjermund Åsen kom inn for Espen Garnås. Trønderen la seg som vingback, mens Magnus Knudsen gikk ned som høyre midtstopper.