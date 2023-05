Keeperstjernen om Liverpool-koblingen: – Surrealistisk

SKIEN (VG) Han har vært koblet til Liverpool og i forrige kamp skal Manchester United ha fulgt med på ham. Interessen er stor rundt Odds brennhete keeper Leopold Wahlstedt (23).

– Jeg hadde nok kanskje drømt om fire clean sheets clean sheetsikke slippe inn mål i løpet av en kamp. på rad i sesongstarten, men det var mens jeg sov. Det er over all forventning. Jeg hadde ikke regnet med fire nuller, sier Wahlstedt til VG etter at han knapt måtte i aksjon mot Rosenborg i 0–0-kampen søndag.

Både Manchester United og Leeds skal ha hatt speidere på plass i Skien for å følge svenske Wahlstedt mot Rosenborg. Schalke 04 skal også ha vært på plass tidligere i år.

Ikke nok med det: Lokalavisen Varden omtalte interesse fra Liverpool før sesongstart.

– Jeg følger med, og folk forteller meg at det er noen og ser på meg på kamper, men jeg prøver å ikke tenke så mye på det. Det føler jeg at jeg har klart bra, sier Wahlstedt.

– Hvordan har du opplevd å bli koblet til Liverpool?

– Liverpool er litt surrealistisk. Det får jeg bare nyte. Det gir mer motivasjon til å jobbe hardere, svarer han VGs reporter.

– Har du hørt noe konkret fra Liverpool?

– Jeg har ingen kommentar til det.

LUFTENS BARON: Leopold Wahlstedt.

– Leo har hatt en fenomenal utvikling. Han har debutert på det svenske landslaget, og selv om han knapt trengte å redde noe i dag var det en god kamp, sier Odd-trener Pål Arne «Paco» Johansen til VG.

Det var i januar at Wahlstedt debuterte for Sverige i 2–0-seieren over Finland.

– Vi vil gjerne ha Leo her, men vi unner ham samtidig et eventyr når tiden er moden. Vi er glade for å ha ham her inntil videre, legger «Paco» til.

Forsvarskjempe Steffen Hagen synes svensken har tatt store steg og vært enormt viktig etter at han gjorde overgang fra 2. divisjonsklubben Arendal i 2021.

– Planen er nok at han skal forsvinne slik at vi får penger i kassa. Så får vi finne noen nye vi kan dyrke fram, sier Hagen til VG.

Interessen rundt keeperen er stor, ifølge sportslig leder Morten Rønningen. Klubben skal ikke ha mottatt en konkret henvendelse til nå denne sesongen.

– Jeg forventer at det kommer til å bli mer konkret interesse etter hvert som sommeren nærmer seg, sier Rønningen til VG.

Klokken 18 onsdag venter ligaleder Bodø/Glimt på motsatt banehalvdel på Aspmyra, sesongens kanskje tøffeste kamp.

Da kan det bli smultring nummer fem for Wahlstedt.

– Det blir eksamen mot Bodø, smiler keeperen.