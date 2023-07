Medier: Liverpool enig med saudiarabisk klubb om Jordan Henderson

Flere medier skriver onsdag at Liverpool og Al Ettifaq er enig om en overgangssum for Jordan Henderson. Der kan han gjenforenes med sin tidligere kaptein Steven Gerrard.

Både den anerkjente journalisten David Ornstein i The Athletic, overgangsjournalisten Fabrizio Romano og Sky Sports melder om enigheten mellom klubbene.

Sistnevnte melder at saudiarabiske Al Ettifaq betaler 12 millioner pund, tilsvarende 157 millioner kroner etter onsdagens kurs, for Henderson.

The Athletic skriver at 33-åringen vil forlate treningsleiren til Liverpool i Tyskland, for å slutte seg til Al Ettifaq.

Liverpool-kapteinen ble utelatt av onsdagens tropp til den VG+ Sport-sendte treningskampen mot tyske Karlsruher:

Forrige uke skrev Romano at Henderson var enig med Al Ettifaq om en treårskontrakt, og at Liverpool-manager Jürgen Klopp hadde gitt kapteinen tillatelse til å dra.

Lønnstilbudet skal angivelig være på 9,2 millioner kroner i uken, noe som skal være fire ganger mer enn det 33-åringen tjener i Liverpool.

I starten av juli ble Steven Gerrard presentert som hovedtrener for Al-Ettifaq. Gerrard var kaptein i Liverpool da Henderson kom til klubben i 2011, og nå kan de tidligere lagkameratene gjenforent.

Før sesongen 2015/16 tok han over som Liverpools kaptein etter at Steven Gerrard dro til LA Galaxy.

I februar 2012 var han med på å vinne klubbens første trofe siden 2006 og sitt første for klubben, da de vant Ligacupen. Han var også med da de vant Ligacupen i 2021/22 sesongen.

I 2018/19 sesongen var han med på å vinne Champions League og VM for klubblag, og i 2019/20 førte han Liverpool helt til topps i Premier League for første gang på 30 år.