Riise fikk kritikk av kvinnelige stjerner – nå svarer han

John Arne Riise tirret på seg Andrine Hegerberg og flere Toppserie-profiler etter uttalelser om hvordan det er å trene kvinnelige fotballspillere. Nå svarer Avaldsnes-treneren på kritikken.

AVALDSNES-TRENER: John Arne Riise høstet kritikk etter uttalelser på Toppseriens kickoff i forrige uke.

23.03.2023 19:02 Oppdatert 23.03.2023 19:30

– Ikke i min villeste fantasi så jeg for meg at dette skulle bli en stor greie, skriver John Arne Riise på Facebook.

Under en paneldiskusjon med Stabæk-trener Petter Belsvik og LSK kvinners Andre Bergdølmo på Toppserien kickoff i forrige uke, sa Riise følgende om forskjellen på å trene kvinner og menn:

– Jeg føler etter å ha sagt ting 10 ganger at de burde ha skjønt det. Men det er ikke alltid de gjør det. Du må si det kanskje 100 ganger og det var litt uvant.

John Arne Riise hevdet også at menn har en annen fordel:

– I damefotballen er det nødvendig å være mer på feltet og mer engasjert enn i herrefotballen. Du må hele tiden jobbe med hva du ønsker å få fram. Herrefotballen er et hakk foran fordi de (spillerne) ser mer fotball og kan mer fotball.

Det skapte reaksjoner foran seriestarten i Toppserien kommende lørdag. Avaldsnes møter LSK Kvinner.

– Jeg tror ikke det finnes én herrefotballspiller man kan trekke frem som er komplett på sånne ting heller, sier Branns Andrine Hegerberg til TV 2.

RBKs Cesilie Andreassen mener han bør «se litt innover, lese en bok om pedagogikk, motivasjon og prestasjon» etter å ha sett Riise i aksjon på Avaldsnes-trening.

– Helt ærlig, han sto der og ropte til spillere som er 17–18 år «just fucking be smart». Når man roper det ti eller hundre ganger så ... jeg tror han er helt alene i Toppserien om å gjøre det.

«At noen spillere og trenere hopper på og er kritiske til meg og det jeg sa så jeg ikke for meg. Igjen så var dette min erfaring med MITT meget unge lag. Ikke Brann, ikke RBK som har noen av de beste spillerne i landet og mer rutine. Det hadde jeg håpet at flere skjønte», skriver John Arne Riise i Facebook-innlegget.

Han forteller at han har «gått til innkjøp av mental trenerbok, pedagogikkbok og en bok om å prestere» og takker for tipset.

«Jeg trente i fjor et lag som hadde en snittalder på rundt 20 år. Jeg hadde mange 16-, 17- og 18-åringer. Det var min erfaring fra i fjor. Når jeg da får spørsmål om tips så snakker jeg da på min egen lille erfaring. Da sier jeg at jeg opplever at menn ser mer fotball enn kvinner, at man kanskje på feltet må forklare ting oftere enn kanskje på herresiden. Jeg sier da at man kanskje må si ting 10 og 100 ganger for at de 100 % skjønne alt jeg vil frem til. 10 og 100 ganger sier jeg for å få frem et poeng», forklarer Riise i innlegget.

John Arne Riise roste også kvinnelige spillere på Toppserien-arrangementet på Ullevaal stadion.

– Det er ufattelig moral i dem og i enkelte ting er de mye lenger frem enn gutta, sa Avaldnes-treneren.