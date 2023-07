Flere medier: PSG-presidentens bolig ransaket

Franske medier skriver at hjemmet til Nasser al-Khelaifi, president i PSG, ble ransaket av fransk politi onsdag.

PSG-PRESIDENTEN: Nasser al-Khelaifi under onsdagens pressekonferanse der PSG presenterte sin nye manager Luis Enrique. Vis mer

Nyhetsbyrået AFP, storavisen L’Équipe og Mediapart er blant de franske mediene som skriver om ransakelsen.

Mediene skriver at ransakelsen i al-Khelaifis hjem i Paris skal ha skjedd etter en etterforskning som ble åpnet mot PSG-presidenten i 2020.

Det kom etter at den fransk-algeriske lobbyisten Tayeb Benabderrahmane ble fengslet i al-Khelaifis hjemland Qatar. Benabderrahmane sa at han hadde blitt holdt igjen i seks måneder og avhørt av lokalt politi, spesielt angående dokumenter politiet mente lobbyisten hadde som kunne være skadelidende for al-Khelaifi.

Lobbyisten skal også bli etterforsket for mulig utpressing av al-Khelaifi. Benabderrahmane hevder at han fikk forlate Qatar i november 2020, etter at han hadde signert en taushetserklæring.

Al-Khelaifi skal ha blitt møtt av en undersøkelsesdommer da han landet på flyplassen nordøst i Paris onsdag ettermiddag, skriver L’Équipe. Da var Al-Khelaifi allerede sent ute til pressekonferansen der Luis Enrique ble presentert som ny PSG-manager, og Al-Khelaifi skal ha gitt politiet godkjennelse til ransake leiligheten sin mens han selv var på pressekonferansen.