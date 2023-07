Premier League-legender i ordkrig om Saudi-Arabia: – Hvor er du, mann?

Rio Ferdinand (44) og Jamie Carragher (45) går hardt ut mot hverandre i debatten om den saudiarabiske ligaens vanvittige satsing.

I STRUPEN PÅ HVERANDRE: Jamie Carragher og Rio Ferdinand fyrer løs mot hverandre etter at Steven Gerrard ble ansatt som trener i Saudi-Arabia. Vis mer

De siste månedene har saudiarabiske klubber punget ut svimlende summer for å hente europeiske fotballstjerner til Midtøsten-landet. Det har blant annet fått Liverpool-legenden Jamie Carragher til å reagere.

– De er på vei til å ta over fotballen, skrev Sky Sportsprofilen på Twitter etter at Marca meldte at Manchester Citys Bernardo Silva var detaljer unna å signere for Al Hilal i juni.

– Saudi-Arabia har tatt over golfen og de største boksekampene, og nå prøver de å ta over fotballen. Sportsvaskingen må stoppes, skrev han videre.

Erling Braut Haalands lagkamerat Silva har enn så lenge ikke forlatt de nybakte «The Treble»-vinnerne. Nå retter Carraghers tidligere rival i Manchester United, Rio Ferdinand, kritikk mot Liverpool-helten.

Fakta Fotballoverganger til Saudi-Arabia Dette er de største navnene som foreløpig er klare for spill i Saudi-Arabia, i tillegg til 38 år gamle Cristiano Ronaldo: 35 år gamle Karim Benzema (fra Real Madrid)

32 år gamle N’Golo Kanté, 32 år gamle Kalidou Koulibaly og 31 år gamle Édouard Mendy (alle fra Chelsea)

26 år gamle Ruben Neves (fra Wolverhampton)

Liverpool-legenden Steven Gerrard (43) skal trene Al-Ettifaq Vis mer

Mandag ble nemlig Carraghers tidligere lagkamerat i Liverpool, Steven Gerrard, ansatt som hovedtrener i den saudiarabiske klubben Al-Ettifaq. Ferdinand påpeker at han ikke har hørt noe fra Sky Sports-eksperten om den nyheten.

– Jamie . . . Jamie Carragher; hvor er du, mann? Jeg har hørt mye snakk, mye negativitet om Saudi-Arabia. «Å, Bernardo Silva, jeg kan ikke tro det. Det er en skam. Denne ligaen må etterforskes», innleder den tidligere engelske landslagsstopperen i en video publisert på sin egen mediekanal FIVE.

ERKEFIENDER PÅ BANEN: Rio Ferdinand og Jamie Carragher spilte på motsatt midtstopperplass da Manchester United og Liverpool møttes i Premier League på 2000- og 2010-tallet. Vis mer

Deretter minner han om Gerrards nye trenerjobb i Saudi-Arabia.

– Du pleide å bære skoene og bagene hans til kamper på Anfield. Kameraten din har dratt dit – jeg har ikke hørt et pip fra deg. Jeg har ikke hørt hvor skuffet du er. Jeg vil se ham si «Jeg kan ikke tro at Stevie har dratt dit», fortsetter Ferdinand.

Selv sliter den tidligere Manchester United-helten med å forstå kritikken som hagler mot Midtøsten-landet etter sjokkovergangene fra Europa.

– Bare fordi det er Saudi-Arabia, så blir folk gale. Mange andre ligaer og land har gjort akkurat det samme de iste årene, hevder 44-åringen.

Carragher slår hardt tilbake mot sin tidligere erkerival på Twitter, og presiserer at Ferdinand stilte opp i en promofilm for Qatar etter fotball-VM i 2022.

Carragher hevder også at han ikke kritiserer enkeltpersonene, men heller den saudiarabiske ligaens oppkjøp av toppspillere i Europa.

– Jeg har aldri kritisert (Bernardo) Silva, (Ruben) Neves eller SG (Steven Gerrard). Jeg liker ikke at Saudi-Arabia prøver å kjøpe fotballen slik de har gjort med golf, skriver 45-åringen før han fyrer løs mot Ferdinand:

EKSPERT: Rio Ferdinand har jobbet som TV-ekspert etter at han la opp som fotballspiller. Her sammen med Alan Shearer og Gary Lineker på BBC. Vis mer

– Jeg visste at du kom til å kaste deg over det. Akkurat som da du var i Qatar. Det var derfor du nektet å gjøre åpningskampen for Match of the Day Match of the DayFotballprogram på den engelske statskanalen BBC. på BBC. Du ville ikke kritisere din arbeidsgiver, skriver Carragher til Ferdinand.

Ferdinand var en fast del av «Match of the Day»-panelet gjennom mesterskapet, men var ikke på skjermen under åpningskampen mellom Qatar og Ecuador. Den britiske avisen Daily Mail hevdet at Ferdinands fravær skyldtes hans tilknytning til Saudi-Arabia. Programmet viste ikke åpningsermonien til mesterskapet, men hadde heller en debatt om menneskerettigheter i Qatar.

Under en konferanse som promoterte investeringsmulighetene i Saudi-Arabia, arrangert av landets myndigheter, var Ferdinand med som en av kjendisgjestene.

BBC benektet senere at den tidligere midtstopperen ble utelatt fra sendingen.