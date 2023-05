Olli Harder ferdig som trener for Brann

Olli Harder og Brann er enige om å avslutte samarbeidet.

FERDIG: Olli Harder. Her fra cupfinalen mellom Brann og Stabæk i november i fjor.

04.05.2023 13:32 Oppdatert 04.05.2023 13:53

– Bakgrunnen for dette er svake prestasjoner og manglende utvikling av prestasjonene over tid. Avgjørelsen ble tatt etter lange og gode samtaler med Olli, der klubben og Olli ble enig om å avslutte samarbeidet. Klubben vil understreke at avgjørelsen har vært svært krevende, men det kreves en endring for å forbedre presentasjonene, sier daglig leder i Brann, Christian Kalvenes, i en pressemelding.

Assistenttrener Knut Slatleim overtar hovedansvaret frem til en ny erstatter er klar.

Harder ble ansatt som sportslig leder i mai i fjor, men tok over trenerrollen da det ble klart at Alexander Straus skulle ta over Bayern Münchens kvinnelag.

Sesongen i hovedtrenerrollen endte i seriegull og cupgull, men også spillerflukt.

Foran denne sesongen dro Tuva Hansen, Therese Sessy Åsland, Elisabeth Terland, Guro Bergsvand og Lisa Naalsund til utlandet, og Ingrid Ryland la opp.

– Dessverre har vi ikke klart å gjenskape fjorårets prestasjoner så langt i år, selv om vi har jobbet hardt for å klare det. Jeg vil takke spillerne, alle i klubben og supporterne for det jeg har fått være med på i Brann, sier Harder i pressemeldingen.

Brann ligger foreløpig på en 4. plass etter syv spilte kamper. Det er åtte poeng opp til Vålerenga som leder Toppserien.