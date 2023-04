Lukaku svarer etter aperop: – Historien gjentar seg

Romelu Lukaku (29) går kraftig ut mot rasisme på sosiale medier etter å ha blitt utsatt for aperop i semifinalen av Coppa Italia mot Juventus.

05.04.2023 19:27

– Historien gjentar seg. Jeg har vært gjennom det i 2019... og nå igjen i 2023...

Slik starter Romelu Lukaku sitt Instagram-innlegg dagen etter den kontroversielle semifinalen i Coppa Italia mot Juventus.

I kampens 93. minutt fikk Inter straffespark. Lukaku stiller seg opp, setter straffen sikkert bak Mattia Perin og feirer scoringen med å hysje på Juventus-fansen bak målet.

Da bryter det komplette kaos ut på Allianz Stadium. Juventus-spillerne svermer seg rundt Lukaku og resten av de feirende Inter-spillerne. Til slutt drar dommer opp det kampens andre gule kort til Lukaku, etterfulgt av det røde.

KAOTISK: Romelu Lukaku i heftig diskusjon med Juventius’ Juan Cuadrado.

I flere videoer på sosiale medier kan man høre aperop mot Lukaku før straffesparket tas. Det har blant annet fått FIFA-president Gianni Infantino til å reagere.

I etterkant av kampen kom Lukakus agentbyrå med følgende uttalelse:

– Kveldens rasistiske tilrop mot Romelu Lukaku fra Juventus-fansen i Torino er forkastelige og kan ikke aksepteres.

– Før, under, og etter straffen, ble han utsatt for sjikane og motbydelig rasisme. Romelu feiret på samme måte som han gjort før, og dommer svarer med å gi gult kort til Lukaku. Italienske myndigheter må bruke denne situasjonen til å takle rasisme, heller enn å straffe et offer for rasisme, sier Michael Yormak, president i agentbyrået Roc Nation Sport International.

I etterkant av oppgjøret mente Juventus-kaptein Danilo at dommerens avgjørelse om å gi Lukaku gult kort for feiringen var riktig.

Onsdag har midtstopperen lagt ut en tweet der han tar sterk avstand fra rasisme.

Juventus sier at de «jobber sammen med politiet for å identifisere de ansvarlige for gårsdagens rasistiske tilrop».

Serie A har også lagt ut en melding der de fordømmer rasisme, men nevner ikke Lukaku ved navn.

På Instagram avslutter Lukaku sitt innlegg slik:

– Jeg håper ligaen tar virkelige grep denne gang fordi dette vakre spillet bør kunne nytes av alle...

– Takk for alle støttende meldinger. F*ck rasisme.