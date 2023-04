Lampard ut mot kritikerne av Mount: – Ikke sikker på hva de ser

Chelsea-manager (44) Frank Lampard forstår lite av de som kritiserer Mason Mount (24).

DUO: Chelsea-manager Frank Lampard (t.v.) har hatt Mason Mount som elev i én sesong med Derby og to forskjellige Chelsea-perioder (2019–2021 og 2023–).

15.04.2023 11:51 Oppdatert 15.04.2023 12:52

– Jeg skal ikke fortelle noen hva slags mening de skal ha i fotballen, men hvis noen ikke tenker at Mason Mount allerede er en toppspiller, da er jeg ikke sikker på hva de ser etter mitt skjønn, sier Frank Lampard, Chelseas midlertidige trener, på en pressekonferanse fredag, gjengitt av britiske medier.

– Form er én ting folk kan debattere. Det blir debattert mer rundt spillere enn da jeg var spiller selv – og det er delvis på grunn av sosiale medier, sier Lampard.

Frank Lampard herjet i Chelsea-drakten som spiller i perioden 2001–2014. Da var sosiale medier – som han påpeker – en langt mindre del av folks hverdag enn i 2023.

The Guardian skriver at Mount har blitt utsatt for skjellsord fra supportere på sosiale medier i det som er Mounts vanskeligste periode for London-klubben så langt i karrieren.

Midtbanemannen har ikke mer enn tre mål og to målgivende på 23 kamper i årets Premier League-sesong for Chelsea.

– Han er en klassespiller og en herlig fyr, og han har en stor tilknytning til klubben. En ting jeg vet om Mason – det første en klassespiller skal ha, er en skikkelig sult for å oppnå suksess og gjøre det bra for Chelsea, og det har han hatt siden dag én fra da jeg tok ham med til Derby, fortsetter Lampard.

Han lånte nemlig Mount til den daværende Championship Championshipnivå to i England.-klubben Derby i perioden 2018–2019 i sin første trenerjobb.

Lampard var Chelsea-manager i to år etter den ene sesongen med Derby, og Mount sto høyt i kurs hos Lampard da også.

Chelseas fungerende manager peker på at de sparkede Chelsea-trenerne det siste året – Thomas Tuchel og Graham Potter – også har vært store supportere av midtbanespilleren.

REISE: Frank Lampard har hatt mye å si for utviklingen til Mason Mount. Her er de avbildet i 2019 fra tiden i Derby.

Men tallene har en negativ trend for Mounts del, forrige sesong ble det 21 målpoeng i ligaen på engelskmannen. Fem målpoeng denne sesongen.

Og så er det uro rundt ham. Kontrakten går ut juni 2024, og det lokker flere europeiske toppklubber.

Ifølge Chelsea-journalist Bobby Vincent er Mount interessert å forlenge kontrakten, men lønnskravet er høyere enn hva London-klubben er villig til å gå med på.

– Liverpool og begge Manchester-klubbene er interessert, sa Vincent til lokalavisen Liverpool Echo forrige uke.

– Chelsea og Mount er fremdeles et stykke fra å forlenge kontrakten, hevdet Vincent.