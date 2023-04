Savnet sin største stjerne: – Ikke lett uten en ekte nier

(Milan – Napoli 1–0) Napoli klarte ikke å score på Milan uten stjernespissen Victor Osimhen. Det endte med 0–1-tap og suspensjon på to viktige spillere.

SÅ RØDT: André-Franck Zambo Anguissa ble sendt i dusjen etter å ha fått to gule kort på tre minutter.

12.04.2023 22:58 Oppdatert 12.04.2023 23:57

Nå tar Milan med seg 1–0 i lommen etter at Ismael Bennacer scoret det eneste målet i den første av to Champions League-kvartfinaler.

Milan har ikke vært i et Champions League-sluttspill siden sesongen 13/14 da de røk ut mot Atlético Madrid etter å ha tapt 1–5 sammenlagt, mens Napoli på sin side aldri har kommet lenger i et sluttspill enn de har nå.

Men Serie A-leder Napoli måtte klare seg uten sin suverene toppscorer Victor Osimhen, og det så de ut til å preges av. Han er ute med skade, og usikker til returen.

– Det var ikke lett uten en ekte nier, selv om vi produserte mange sjanser med Elmas. Vi er selvsikre før returoppgjøret, sier Napoli-kaptein Giovanni Di Lorenzo til Prime Video etter kampen.

– Uten Osimhen ser Napoli ut som et annet lag. Milan dobler opp på Kvaratskhelia, sa Owen Hargreaves på BT Sport etter de første 45 minuttene.

Kvaratskhelia som til vanlig kombinerer med Osimhen slet med å finne tonen med Eljif Elmas – Osimhens stedfortreder.

– Det er kjedelig å snakke om noen som ikke er her, men det er helt tydelig, sa TV 2s kommentator Simen Stamsø Møller.

Napoli lå allerede under 0–1 da André-Franck Zambo Anguissa kvarteret før slutt sørget for at opphentingen skulle bli enda tøffere. På tre minutter gjorde Napoli-midtbanespilleren seg fortjent til to gule og ble sendt i dusjen. Kim Min-jae mister også returoppgjøret neste uke med karantene.

– Mild hodemist. Det begynner å bli mannefall for Napoli, sa Stamsø Møller.

– Det er så viktig å få et positivt resultat. Fansen var utrolige. Napoli er et veldig godt lag, og det er godt å ikke slippe inn mål, sier Milans Brahim Díaz til BT Sport.

JUBEL: Rafael Leão (i front) jubler etter at Ismaël Bennacer satte 1–0 mot Napoli.

Napoli så sultne ut fra og etter bare ett minutt kunne det stått 1–0 da én av deres største spillere denne sesongen, Khvicha Kvaratskhelia, fikk ballen alene foran et gapende Milan-mål, men med nød og neppe reddet Milan-forsvaret på strek.

Gjestene gikk rett i strupen på sin italienske rival og pepret Milan-målet, uten at noen av sjansene resulterte i mål.

For Milans del tok det nesten en omgang å våkne, men etter 40 minutter satte de fyr på San Siro.

Brahim Díaz sendte to Napoli-spillere i pølseboden med en lekker vending og stormet mot mål for han slapp ballen ut til Rafael Leão. Leao slo inn mot Diaz igjen og spanjolen slapp ballen forbi seg til Ismael Bennacer som sto helt alene ute til venstre.

Midtbanemannen klinket til og selv om Meret i Napoli-målet fikk en fot på ballen var det ingen ting han kunne gjøre med raketten avfyrt fra Bennacer og Milan tok ledelsen 1–0.

Derfra handlet det meste om Milan, og Simon Kjær rakk å heade ballen i tverrliggeren før lagene gikk inn til pause.

I annenomgang maktet ikke Napoli å komme til de store mulighetene, og da de ble redusert til ti mann hadde Milan full kontroll.

