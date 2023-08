Nektet å røpe Haaland-planen: – Tror virkelig han ble irritert og frustrert

SHEFFIELD (VG) (Sheffield United – Manchester City 1–2) På en dag der Rodri sikret tre oppskriftsmessige poeng, husker nok Erling Braut Haaland (23) kampen på Bramall Lane som en følelsesmessig berg og dalbane.





Publisert: 27.08.2023 16:57 Oppdatert: 27.08.2023 18:38

– Jeg skal ikke røpe planen. For jeg kommer nok til å prøve det samme neste gang, sier Sheffield United-manager Paul Heckingbottom smilende til VG om hans plan for å stoppe Haaland i Sheffield søndag ettermiddag.

Han fortsetter:

– Men jeg tror midtstopperne mine nøt utfordringen (med Haaland). Jeg tror Haaland nøt det også. Jeg tror han virkelig ble irritert og frustrert, men så glad da han fikk målet sitt. Åpenbart. Han er en enorm trussel.

NÆRE POENG: For Sheffield United og manager Paul Heckingbottom, her underveis i kampen mot Manchester City søndag. Vis mer

Da Haaland steg inn i spillerbussen – etter å ha feiret en sen matchvinnerscoring fra Rodri som besatt med fansen og lagkompisene – kjente han trolig på en rekke inntrykk mot nedrykkstippede Sheffield United.

Det så lenge ut som han skulle ha en tung dag på jobben. Før pause fikk Haaland sjansen fra straffemerket, men bommet.

Hjemmepublikummet feiret Haalands fjerde straffebom i hans seniorkarriere (to for Dortmund og nå to for City) med å synge «du er bare en elendig Billy Sharp Billy SharpSharp er en legende i Sheffield, har over 100 mål for klubben og spiller i dag for LA Galaxy i USA».

Hjemmefansen ble om mulig i enda bedre humør da Haaland ble kraftig provosert etter to «brytekamper» med hjemmelagets forsvarere. Han gikk i bakken begge ganger og var tydelig på at han skulle hatt straffe – uten å få noe gehør fra dommeren.

På VGs spørsmål om hva han sa til Haaland i pausen, svarer Juanma Lillo – Citys vikartrener i Pep Guardiolas skadefravær – slik:

– Slik førsteomgangen ble, så hadde det vært vanskelig for alle og hvilken som helst spiss. En situasjon som ville vært frustrerende for alle. Men han viser virkelig mental styrke når han bare kjører på etter det. Ikke bare fordi han scoret, han var også nære på et par sjanser, sier Lillo og fortsetter:

SNAKKET HAN MED GUARDIOLA? Juanma Lillo (nederst til venstre) leder Manchester City mens Pep Guardiola leger kroppen etter en operasjon. Men kanskje hadde de nær kontakt under kampen mot Sheffield United likevel. Vis mer

– Det er vanskelig å finne den typen spillere. Han er ung og holdningen og hodet hans er så bra. Han bommet på straffen, men han vil bare gå på igjen og score de målene, er dommen fra spanjolen.

For Haaland fikk sin revansje.

Da han steg til værs og stanget inn Jack Grealish’ innlegg i det 62. minutt så det ut som mange kilo falt av skuldrene hans. Haaland var helt åpenbart lettet.

Målet så lenge ut til å bli kampens eneste også.

Foto: PHIL NOBLE / Reuters / NTB

Men Jayden Bogles sene utligning overrasket alt og alle, før Rodri tok frem prikkskytteren i seg og sørget for at City tar med tre poeng hjem til Manchester.

For Pep Guardiola var det nok også en tung kamp å se på hjemme i Barcelona. City hadde ballen 80 prosent av tiden, fyrte av 30 skudd, hvorav ni på og 13 utenfor mål.

På spørsmål om hva slags påvirkning City-manageren hadde på det som skjedde taktisk og av bytter underveis, svarer Juanma Lillo slik:

– Jeg har ikke snakket med ham eter kampen. Men underveis snakket han med andre i støtteapparatet. Så han hadde vært til stede, sier vikartreneren, som helt åpenbart er full av beundring for sin yngre kollega og sjef:

– Hvis det hadde vært mer plass på benken, så skulle jeg ikke sittet på hans plass. Peps sete er hans sete. Han var der med oss hele tiden, sier Lillo.