Fredrik Midtsjø senket Molde på overtid: – Den mest usannsynlige matchvinneren

(Molde – Galatasaray 2–3) Molde rystet Galatasaray før tidligere Rosenborg-spiller Fredrik Midtsjø (30) dukket opp foran mål på overtid. Nå venter et knalltøft returoppgjør i Champions League-playoffen.

MATCHVINNER: Mauro Icardi har akkurat servert Fredrik Midtsjø på åpent mål, som avgjør kampen for Galatasaray borte mot Molde. Vis mer





Publisert: 23.08.2023 22:54 Oppdatert: 23.08.2023 23:41

Molde sjokkerte først Galatasaray og tok en tidlig ledelse. Deretter snudde tyrkerne kampen i første omgang, før Kristoffer Haugen utlignet med et drømmetreff på volley etter pause.

Hjemmelaget var nære å gå i ledelsen ved flere anledninger etter utligningen. I stedet kom Galatasarays Mauro Icardi alene med keeper. Innbytter Fredrik Midtsjø sto i drømmeposisjon på åpent mål og satte inn 3–2 tre minutter på overtid.

– Den mest usannsynlige matchvinneren, kommenterte TV 2s Øyvind Alsaker etter kampslutt.

KUNNE JUBLE: Tidligere Rosenborg-spiller Fredrik Midtsjø sikret 3–2 på overtid for Galatasaray i første playoff-oppgjør mot Molde. Vis mer

Den tidligere RBK-spilleren hadde bare vært på banen i ti minutter før han satte ballen i det åpne buret i tilleggstiden.

– Det betyr ganske mye. Jeg skal ikke legge skjul på at det er Rosenborg som er klubben min, så det å score et sånt mål ... det er viktig. Men det er en kamp igjen, så vi kan ikke ta helt av, sier trønderen til TV 2 etter å ha senket sin tidligere rival.

Midtsjø skaffet dermed tyrkerne et sterkt utgangspunkt før returoppgjøret i Istanbul. Sammenlagtvinneren der kvalifiserer seg for gruppespillet i Champions League.

– Vi gjør en veldig god kamp, først og fremst. Vi møter et dødelig effektivt lag, oppsummerer Molde-trener Erling Moe overfor TV 2.

Han mener at Champions League-drømmen lever i høyeste grad for Molde til tross for overtidstapet i første oppgjør.

– Vi skaper og er med. Det er synd at vi slipper inn det siste målet, men den kampen her lever inn til neste. Vi er nødt til å sette de store sjansene vi har når vi kommer ned dit.

Molde kom til hele 22 avslutninger mot Galatasarays seks i den første playoff-kampen:

Grafikk: www.sofascore.com

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen var ikke nådig i dommen over forsvarsspillet i forkant av det avgjørende målet.

– De offensive spillerne til Molde har levert, men her ser vi nok en gang at midtstopperne overhodet ikke er på nivå. Martin Bjørnbak står stille plutselig i den duellen mot Icardi, blir rundlurt. Det går altfor sent, han er altfor sent ute, kommenterte Mathisen.

Molde fikk en drømmestart da vertene gikk rett i strupen på den tyrkiske stormakten. Martin Ellingsen sendte hjemmesupporterne til himmels i åpningsminuttene.

Ellingsen røk korsbåndet i 2021, og var tilbake på banen for Molde i juli etter nesten to år på sidelinjen. Mot de regjerende tyrkiske seriemesterne Galatasaray, med verdensstjerner som Mauro Icardi og Dries Mertens fra start, stanget han hjemmelaget i ledelsen etter bare syv minutter.

DRØMMESTART: Martin Ellingsen har akkurat sendt Molde i ledelsen mot Galatasaray. Vis mer

Molde åpnet klart best og fortsatte det offensive initiativet etter pangstarten, men maktet ikke å øke ledelsen. Da raknet det etter at tyrkerne fikk frispark like utenfor 16-meteren. Via en uheldig Molde-spiller i muren utlignet Sergio Oliveira på gjestenes første målsjanse, før Icardi økte ledelsen med en lekker volley bare noen minutter senere.

Forsvarsspillet i forkant av argentinerens perle imponerte ikke TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Dette er rett og slett altfor enkelt. Det snakkes i godt nok backrekken til Molde. Han skal selvfølgelig aldri i livet slippe løs innenfor 5-meteren, kommenterte Mathisen før han berømmet Icardis klasseavslutning.

VERDENSSTJERNE: Den argentinske Galatasaray-spissen Mauro Icardi scoret over 100 mål som Inter Milan-spiller mellom 2013 og 2020. Vis mer

Men Molde kom ut i andre omgang med samme energinivå som i ved starten av kampen, og brukte ikke lang tid på å slå tilbake igjen. Erling Knudtzon fant motsatt vingback Kristoffer Haugen på bakerste stolpe, som dundret inn utligningen på volley.

Det til stor begeistring hos både hjemmefansen og svigerfar Kjetil Rekdal:

Seier ble det ikke for Molde, da Midtsjø spolerte festen på Aker Stadion en halvtime senere.

Returoppgjøret i Istanbul spilles tirsdag.

Forrige gang et norsk lag var representert i Champions League var i 2007. Da var Rosenborg ett poeng unna å nå åttedelsfinale. Molde nådde gruppespillet i Champions League i 1999, og var i gruppe med blant annet Real Madrid.