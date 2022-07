Bodø/Glimts Champions League-kamp utsettes

BODØ/OSLO (VG) Alt stemte da Bodø/Glimt valset over KI Klaksvik i Champions League-kvaliken, men værgudene spiller ikke på lag med Glimt denne uken. Nå er returoppgjøret utsatt til onsdag.

12. juli 2022 12:59 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Det får VG bekreftet at Bodø/Glimt tirsdag ettermiddag. Kampen, som egentlig skulle spilles klokken 20.00 tirsdag kveld, spilles i stedet onsdag klokken 19.00.

Den regjerende norske seriemesteren skulle egentlig tatt turen til Færøyene for returoppgjøret mot KI Klaksvik allerede mandag, men værforholdene gjorde at flyet aldri forlot Bodø.

De bestemte seg for å prøve på nytt tirsdag - men heller ikke denne gangen kom de seg avgårde. Dermed blir det ikke noe returoppgjør tirsdag - og kampen utsettes til onsdag.

VG møtte Glimt-laget på flyplassen i Bodø før avreise. Flyet til Færøyene skal i utgangspunktet gå kl. 14.

– Dette er ting som er utenfor vår kontroll, og vi tar det som det kommer. Jeg tror det kommer til å ordne seg, sier klubbens kaptein Ulrik Saltnes til VG.

— Jeg tror det blir en annerledes kamp enn sist. Jeg forventer at de kommer til å tilpasse seg oss, sier han om motstanderen.

Selv ikke Klaksvik var sikre på om det ble kamp tidligere tirsdag. På Twitter spøkte de med den mulige utsettelsen:

For en uke siden møttes lagene til det første oppgjøret på Aspmyra.

Glimt vant det VG+ Sport-sendte oppgjøret 3–0 etter et hat trick signert Victor Boniface. Høydepunktene fra det oppgjøret ser du i videovinduet øverst.

Det er liten tvil om at de gulkledde er store favoritter før returoppgjøret, og skulle de ta seg videre (når kampen omsider blir spilt) venter enten walisiske The New Saints eller nordiske Linfield. Waliserne vant det første oppgjøret 1–0, og møtes til returoppgjøret tirsdag kveld.

Allerede lørdag skal Glimt i aksjon igjen, da mot HamKam i Eliteserien.

forrige









fullskjerm neste PÅ PLASS: Ulrik Saltnes og Glimt-laget er klar for avreise til Færøyene. 1 av 4 Foto: Lars Martin Hunstad / VG

Bodø/Glimt er ikke det eneste norske laget som kan kvalifisere seg til spill i Europa denne sesongen, men det eneste som har mulighet til å gå til Champions League eller Europa League.

Molde, Viking og Lillestrøm kommer inn i andre runde av Conference League-kvalifiseringen. De kampene spilles 21. og 28. juli.

Disse tre lagene må gjennom andre runde, tredje runde og playoff før de eventuelt når gruppespillet i turneringen som hadde sin debutsesong i fjor.