Sist gikk skoleguttens drøm bare delvis i oppfyllelse. 11 år senere spås det at han vil forvandle storklubben.

Søndag tar milliardkjøpet Romelu Lukaku fatt på sin andre periode i Chelsea. De tidligere toppspissene Alan Shearer og Ian Wright tror den kommer til å bli målrik.

Romelu Lukaku var bare 18 år gammel da han signerte for Chelsea for første gang. Nå er han tilbake i London-klubben.

Skoleeleven støtter seg til rekkverket og skuer utover fotballbanen i Vest-London. Han puster ut. Læreren hans kommer bort til ham. Han sier noe til eleven og peker på det grønne gresset foran dem. Gutten, som er iført en turkis, blå og hvit jakke, hever øyenbrynene.

– Jeg drømmer ikke. Jeg kommer til å spille her en dag. Det er jeg sikker på, svarer Romelu Lukaku der han står på Stamford Bridge.

Året er 2010. Lukaku kombinerer spill for belgiske Anderlecht med skolegang. Nå er han på klassetur til London. Tenåringsspissen og medelevene vises rundt på Chelseas hjemmebane, som én av mange grupper den dagen. Gutten fra Belgia bærer på en drøm.

Når en fotballspiller bytter arbeidsgiver, blir spilleren intervjuet av sin nye klubb. Dersom en skal tro disse intervjuene, vokste alle opp som supportere av laget de nettopp er blitt hentet til. Idyllen brister som regel. Plutselig dukker det opp et bilde der en yngre utgave av nysigneringen poserer i feil drakt. Det gjentar seg, gang etter gang.

En som kan si det uten at det høres hult ut, er Lukaku. Han var tydelig begeistret på klasseturen for 11 år siden. Ett år senere signerte blåtrøyene 18-åringen. Drømmen var gått i oppfyllelse.

Oppholdet i Chelsea ble ingen suksesshistorie. Søndag ikler Lukaku seg den kongeblå drakten for andre gang. Flere tidligere toppspisser i Premier League mener at det gjør London-laget til gullfavoritter.

Fakta Romelu Lukaku Født: 13. mai 1993 (28 år). Kommer fra: Antwerpen, Belgia. Spiller for: Chelsea. Tidligere klubber: Anderlecht, Chelsea, West Bromwich, Everton, Manchester United og Inter. Aktuell: Chelsea har denne sommeren brukt 1,2 milliarder kroner på å hente Lukaku fra Inter. Søndag møter London-laget Arsenal til byderby. Vis mer

Bøttet inn mål på utlån

Det var ingen enkel oppgave Lukaku fikk i fanget som 18-åring i 2011.

Han måtte konkurrere om spilletid med Didier Drogba, Fernando Torres, Nicolas Anelka og en ung Daniel Sturridge. I debutsesongen fikk han bare 158 minutter i Premier League. Nettsus ble det ikke.

Lukaku ble stort sett brukt som innbytter i sin første periode i Chelsea.

Dermed led talentet en skjebne som mang en Chelsea-spiller har lidd siden. Han ble sendt på utlån. Først til West Bromwich, så gikk turen til Everton. Belgieren markerte seg ettertrykkelig. I løpet av to sesonger leverte han 32 mål og 15 målgivende i Premier League.

Likevel fikk han ikke sjansen i Chelsea. Lukaku ble solgt til Everton. Der scoret angriperen jevnt og trutt. Etter 53 ligamål på tre sesonger kom Manchester United på banen. Han scoret mål også i den røde trøyen, men klarte ikke å ta det siste steget opp i verdenstoppen.

Så ringte Antonio Conte.

– To fantastiske år

Sommeren 2019 var han nettopp blitt ansatt som Inter-trener. To år tidligere hadde Conte, etter å ha trent Chelsea til Premier League-tittelen, gitt klar beskjed om at han ønsket seg Lukaku til London.

Da ble det med ønsket. Klubbledelsen i Inter lyttet derimot til sin nyansatte trener. Lukaku ble hentet til Milano. Energiske Conte gikk umiddelbart i gang med å forme spydspissen. Arbeidet bar frukter.

– Jeg er blitt mer komplett. De spiller på en veldig annerledes måtte i Italia. Du får ikke like mye rom, spillestilen er mer teknisk og det er et større fokus på det taktiske. Det har hjulpet meg, sa Chelseas ferske milliardsignering på en pressekonferanse denne uken.

Den belgiske landslagsspissen fant nettmaskene 64 ganger på 95 kamper for Inter.

I Inter var Lukaku involvert i 80 scoringer på 95 kamper. 64 ganger satte han ballen i nettet selv. 16 ganger var han nest sist på ballen.

– De to siste årene har vært fantastiske for meg både på klubb- og landslag. Nå får jeg muligheten til å spille for et lag der alle er veldig sultne og ambisiøse. Jeg gleder meg til å tilføre dem noe nytt.

Hylles av tidligere storscorere

Thomas Tuchel gleder seg også. Han vet hva han får i Lukaku.

6. mars 2019 står en bekymret Tuchel på sidelinjen på Parc des Princes. Han har nettopp sett Gianluigi Buffon gi en retur på et skudd fra Marcus Rashford. Lukaku er først på returen og setter ballen i mål. Det er hans andre scoring for kvelden. Manchester United sender Paris Saint-Germain ut av Champions League.

Nå kan tyskeren være den som drar nytte av Lukakus målteft.

– Vi håper Romelu er den siste biten i puslespillet, sa Tuchel på fredagens pressekonferanse før søndagens byderby mot Arsenal.

Ian Wright er én av dem som tror Lukaku kan være det.

– Jeg tror Chelsea vinner Premier League, nå som de har Lukaku, sa Arsenal-legenden i Match of the Day etter den første serierunden.

Ian Wright (i midten) og Dennis Bergkamp gratulerer Ray Parlour med scoring mot Barnsley i 1997.

I stolen ved siden av ham satt Alan Shearer, som scoret 260 Premier League-mål. Også han holder nå Chelsea som favoritter til ligagullet.

– Lukaku kommer til å forvandle det laget. Han er nøyaktig det de trenger. Han er nærmest en målgarantist. De kommer ikke til å bomme på like mange sjanser nå, sa Shearer, vel vitende om at Chelsea forrige sesong bommet på 56 store sjanser i ligaen.

Lukaku var sikker på én ting under klasseturen i 2010.

– Jeg kommer til å lykkes, sa skoleeleven den gangen.

Han gjorde det, men ikke i Chelsea. Nå får han en ny sjanse.

Chelsea møter Arsenal på bortebane søndag kl. 17:30. Martin Ødegaard signerte fredag for Arsenal, men er ikke spilleklar. Kampen vises på TV 2 Sport Premium 1 og TV 2 Play.