Slik får PSG råd til Messi: – Ingen grenser lenger

Lønningslisten til Paris Saint-Germain er spinnvill. Men hvordan kan signeringen av Lionel Messi (34) forsvares, når klubbene egentlig skal følge UEFAs Financial Fair Play?

NY DRAKT: Lionel Messi skal spille med draktnummer 30 i PSG.

PSG har allerede superstjerner som Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Neymar og Kylian Mbappé på lønningslisten.

Nå er Lionel Messi klar for PSG – og vil få en astronomisk ukelønn.

Førsteamanuensis ved Universitetet i Agder, Tor Geir Kvinen, har fotballøkonomi som spesialfelt. Han mener det er for enkelt å omgå det nåværende Financial Fair Play-regelverket.

– Paris må helt klart få opp inntektene for å dekke dette. Budsjettene blir så enorme, og da må de hente penger fra andre steder enn de naturlige inntektene. De er nødt til å hente kapital via avtaler som ikke kan reguleres, sier Kvinen til VG.

– Man kan stille spørsmål om dette er økonomisk bærekraftig på sikt. Men så lenge eierne vil fortsette å pumpe pengene inn i fotballen, er dette utrolig nok forsvarlig.

fullskjerm neste MESSI-FEBER I PARIS: Tirsdag kveld vinket Lionel Messi til fansen som hadde møtt opp utenfor Royal Monceau Hotel i Paris. Med seg på balkongen hadde han kona Antonella Roccuzzo og barna Thiago, Mateo og Ciro. 1 av 4 Foto: YVES HERMAN / REUTERS

La Liga-ekspert Petter Veland forteller at noe av forklaringen også ligger i at PSG har fått «fritak» fra FFP-reglene frem til 2023.

– Det er mange som stiller seg spørsmålet om hvorfor PSG får lov til dette. FFP er i teorien veldig bra, men det viser seg at det er verre i praksis. Det ordnet seg for Manchester City da de ble felt og utestengt fra Champions League for noen sesonger siden. Både Le Parisien og L’Equipe skriver at Financial Fair Play på mange måter har blitt satt på vent i Frankrike til 2023. Frem til da er det fritt frem, sier Veland til VG.

Kvinen følger opp:

– Utfordringen er å finne ut hvor pengene kommer fra. Man må se den totale driften, men UEFA utelukker en del ting og sier at det ikke har med FFP å gjøre. Det er vanskelig å ha kontroll, og UEFA sliter med å få innsyn.

Han forklarer reglene PSG nå omgår på denne måten:

– Financial Fair Play er et utrolig komplisert regelverk, som overordnet er et positivt tiltak. Klubbene skal være økonomisk bærekraftige, men det blir komplisert når man ser på alle enkeltreglene. Fair Play-biten er at de ikke skal bruke mer enn de har i inntekt, men det store spørsmålet er, hva er inntektene?

Denne sommeren vært preget av unormalt mange store overganger, til tross for at fotballklubber over hele verden sliter med de økonomiske konsekvensene av pandemien.

I tillegg til Jack Grealish’ milliardovergang til Manchester City, ble Jadon Sancho hentet for nesten like mye til byrival Manchester United. Snart skal Romelu Lukaku etter rapportene være klar for Chelsea.

Lionel Messi og kona Antonela Roccuzzo om bord flyet til Paris.

Fakta Dette er Financial Fair Play: Financial Fair Play (FFP) har vært i fotballen i et tiår som et forsøk fra UEFA på å skape mer rettferdighet på overgangsmarkedet, og at ingen klubber skal bruke mer penger enn det de får inn. Klubber som har brutt reglementet har blitt bøtelagt og truet med utkastelse fra europeiske turneringer. Vis mer

Kvinen mener de blå fra Manchester og PSG ser ut til å være verstingene i klassen.

– De kommer seg unna med det ved å blåse opp andre avtaler. Midlene til overgangene trenger ikke å komme fra hovedinntektene, som i hovedsak kommer fra mediene, sponsorer og publikum, sier han, før han raskt legger til:

– Disse klubbene har forsøkt å omgå regelverket lenge, og UEFA lar det skje. De sitter med hendene bundet på ryggen siden de er avhengige av oppmerksomheten de store stjernene og klubbene skaper. For meg ser det ut som at de nærmest legger til rette for «sportswashing», sier økonomiprofessoren.

Fakta Dette er «sportswashing» «Sportswashing»-begrepet er en betegnelse på aktører som forsøker å fremme seg selv i et positivt lys via idrett. Gjerne gjennom å eie en klubb eller å arrangere et prestisjetungt mesterskap. Dette for å flytte oppmerksomheten bort fra eksempelvis brudd på menneskerettighetene. Vis mer

Han mener det er et tankekors at vi nå er vitne til tidenes pengegalopp, til tross for at vi fremdeles er midt i en pandemi.

– Det er ingen ting som sjokkerer meg med denne bransjen. Det er ingen grenser lenger. Jeg tror heller ikke noen vil sette disse grensene. Så lenge interessen er såpass stor, vil dette bare fortsette – og summene vil bli større og større, slår Kvinen fast.

Han understreker at Barcelonas økonomiske kollaps er sammensatt. Han peker på dårlig ledelse som en av hovedgrunnene, men også det faktum at de ikke har en rik eier i ryggen, slik både Manchester City og Paris Saint-Germain har. Dermed var de ikke vært like godt rustet inn i en pandemi.

– De sliter både økonomisk og sportslig. Men hovedutfordringen er at de er medlemsdrevet. Da har de ikke muligheten til å få kapitalpåfyll slik som de andre store. Der ligger mye av forklaringen. Likevel tror jeg ikke de vil være akterutseilt. Det er merkevaren for sterk til. Men de trenger en pust i bakken nå.

En konsekvens av å miste Messi, er ifølge nettstedet Brand Finance at Barcelona kan tape så mye som en og en halv milliard kroner, bare i markedsverdi. Da La Liga satte ned foten for Barcelona og Lionel Messi, var det mange som ikke trodde sine egne øyne.

Kvinen mener derimot det var helt på sin plass.

– Jeg er ikke overrasket over at det skjedde, og det må være bekymringsfullt for å klubben å se så store markedsinntekter forsvinne. Det ligger trolig mye mer bak dette enn hva folk tror. La Liga innså nok at de måtte sette grensen et sted.

Petter Veland er klar på at mye fortsatt må skje i klubben for at de skal kunne klare å oppfylle kravene fra La Liga.

– Barcelonas situasjon er fremdeles usikker. Det er fortsatt slik at 95 prosent av alle inntekter går rett ut til spillerlønninger. Det er altfor høyt. Kommer de ikke under lønnstaket, kan de ikke registrere de nye spillerne. De har 72 timer på seg til å spare inn eller tjene inn slik at de nye spillerne kan være med i sesongpremieren.