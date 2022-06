VM-sjefen respekterer Norge – advarer England

Nasser Al Khater, direktøren for den lokale VM-arrangørkomitén i Qatar, sier han har respekt for Norges markeringer mot mesterskapet. Samtidig advarer han England, som har varslet markering.

FIKK STOR OPPMERKSOMHET: Norge var tidlig med å markere mot Qatar-VM etter press fra grasroten i norsk fotball. Det fikk stor oppmerksomhet internasjonalt.

14 minutter siden

Under landslagssjef Ståle Solbakken har Norge i flesteparten av kampene markert mot Qatar-VM med T-skjorter: «Human rights – on and off the pitch» – oversatt «Menneskerettigheter på og utenfor banen».

Ifølge Telegraph har Al Khater respekt for Norges standpunkt ettersom norsk fotball har hatt stort engasjement rundt dette.

Fakta Kort forklart: Derfor er Qatar-VM kontroversielt Måten den styrtrike ørkenstaten sikret seg VM på er også gjenstand for debatt: Av de 22 personene som bestemte at Qatar skulle få VM i 2022, er 16 enten blitt suspendert, siktet eller havnet i fengsel på et senere tidspunkt grunnet anklager eller dommer om korrupsjon. En rapport fra den britiske storavisen The Guardian i februar 2021 viste at 6500 migrantarbeidere hadde mistet livet siden Qatar fikk VM i 2010. 37 av disse har ifølge The Guardian direkte tilknytning til byggingen av VM-stadionene. Migrantarbeidernes rettigheter har blitt kraftig kritisert under det såkalte «Kafala»-regimet i Qatar, som kort forklart gir arbeidsgiverne stor makt over arbeidstagerne og legitimerer grep som å inndra pass, tilbakeholde lønn og innskrenke bevegelsesfrihet. Myndighetene i Qatar hevder Kafala-regimet er opphevet som følge av VM i Qatar, men Amnesty pekte i en rapport sist høst på at utviklingen den seneste tiden ikke hadde gått rett vei – stikk motsatt. Der pekte de på funn som viste at arbeidernes rettigheter igjen hadde blitt innskrenket. Landets regler om homofili er også kontroversielle. Homofili er kriminelt og kan straffes med inntil syv års fengsel i Qatar. Den norske fotballpresidenten Lise Klaveness, som selv lever i et homofilt forhold, sa til TV 2 at hun måtte ta en ekstra sikkerhetsgjennomgang før hun reiste til landet før VM-kongressen Vis mer

– De nordiske forbundene har tatt kontakt, kommet hit, pratet med foreningene og Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), sier Al Khater.

Store deler av grasroten i norsk fotball krevde boikott av deltagelse i Qatar-VM på grunn av den kontroversielle måten mesterskapet ble tildelt på, migrantarbeidernes rettigheter og Qatars lover mot homofili.

I forbindelse med sist landslagssamling sa Solbakken at markeringene rundt Qatar var løftet fra landslagene til fotballpresident Lise Klaveness’ bord.

Klaveness reiser i slutten av måneden til Qatar for andre gang på kort tid. Der vil hun kjempe for et trygt verdensmesterskap for de homofile.

Ifølge lovverket i Qatar kan homofili straffes med inntil syv års fengsel – noe som gjorde at Klaveness måtte gjøre undersøkelser rundt egen sikkerhet før hun reiste til Qatar og FIFA-kongressen i mars. Der talte hun fotballtoppene midt imot, noe hun har fått stor anerkjennelse og flere priser for.

Gareth Soutgate, trener for England.

Englands landslagssjef Gareth Southgate har varslet at de vil «snakke ut» om Qatar-VM. Danmark, Nederland og Tyskland har blant annet også gjort markeringer. England-kaptein Harry Kane har uttalt at han har pratet om Qatar-markeringer med Danmarks Christian Eriksen.

– Jeg vet ikke om bare å ha på seg en T-skjorte vil gjøre en forskjell, sa Southgate i mars.

Han sa temaet var komplisert, men at England vil bruke stemmen på en ansvarlig måte. Southgate har vært i Qatar i forbindelse med trekningen av gruppespillet og pratet med arbeidere der, ifølge Telegraph.

Nasser Al Khater, direktøren for den lokale VM-arrangørkomitén i Qatar.

– Jeg tror vi vil bli kritisert uansett hva vi gjør, men vi vil gjøre det beste vi kan, sa Southgate.

Nasser Al Khater ber Southgate være forsiktig og vil heller at de skal komme på besøk.

– Vi har nådd ut til forbund, prominente klubber, åpnet våre armer til dialog. Kritisere og reis utfordringer, men gjør det ordentlig. Kom hit og snakk med oss. La oss vise dere hvor progresjonen er. For all del, gå og ta en titt selv. Gi dere selv kredibilitet, sier Al Khater i Telegraph.

– Du har ansvarlighet når du er noe som blir erkjent internasjonalt. Du må være veldig forsiktig med hva du sier, fordi det du sier kan ha innflytelse, sier Al Khater.

VM i Qatar spilles 21. november - 18. desember i år. Norge kvalifiserte seg ikke til mesterskapet.