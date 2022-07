Tirsdag danket England-sjef Sarina Wiegman ut turneringens siste mannlige trener. I finalen venter Tysklands Martina Voss-Tecklenburg Kvinnene gjør stor trenersuksess internasjonalt, men i Norge finnes de ikke. Tallene er sjokkerende. Fotball Fotball-EM Hvor ble det av de norske kvinnene?

Ute i Europa fortsetter kvinnelige trenere å plukke store titler. I Norge må du grave dypt i divisjonene for å i det hele tatt finne en.

9 minutter siden

EM-semifinalen mellom England og Sverige var ikke bare en tangering av svenskenes største landslagstap noensinne (0–4). Den var også symbolet på en tydelig trend i internasjonal kvinnefotball.

Sverige-sjef Peter Gerhardsson var nemlig den siste mannlige hovedtreneren igjen i turneringen. Til tross for at kvinnene startet i mindretall, er det nå to kvinnelige trenere som skal kjempe om Europas gjeveste trofé søndag.