Nå smiler RBK-profilen igjen: – Det har vært noen mørke tanker

Anders Konradsen vet fortsatt ikke hvor han spiller i 2022.

RBK-spiller Anders Konradsen spilte hele kampen mot Tromsø på Lerkendal søndag kveld: – Til slutt ble det mye bedre enn hva det så ut som, sier han etter at RBK avgjorde kampen på overtid.

Rosenborg 3–2 Tromsø

LERKENDAL: – Det føles veldig godt ut nå. Til slutt ble det mye bedre enn hva det så ut som.

Anders Konradsen smiler og er i godt humør i mixed sone etter 3–2-seieren mot Tromsø. I sluttsekundene avgjorde Stefano Vecchia kampen og sendte hele Lerkendal til himmels. Noah Holm og Emil Konradsen Ceide scoret de to andre målene for RBK.

Med søndagens seier lever fortsatt drømmen om seriegull i Trondheim. Det er fem poeng opp til serieleder Molde med 12 kamper igjen å spille.

Konradsen spilte hele kampen, noe han har gjort oftere og oftere den siste tiden.

– Slike tanker kan jeg ikke ta seriøst

Men det har ikke bare vært smil og glede det siste året. Skadetrøbbel har ødelagt og tvunget Konradsen til å bruke mye tid på styrkerommet og lite tid på banen.

– Det har vært noen mørke tanker. Spesielt alle de dagene jeg har gått inn og ut av gymmen i vintermørket. Men slike tanker kan jeg ikke ta seriøst. Jeg må bare håndtere dem på best mulig vis, sier 31-åringen.

– Nå koser jeg meg. Det er det aller viktigste.

– God timing

Bodøværingen sier nemlig at han har funnet tilbake til fotballgleden de siste ukene.

– Jeg har holdt meg mer eller mindre skadefri denne sesongen og bygd meg opp igjen. Etter mer og mer matching føler jeg meg sterk og fin. Jeg har funnet tilbake til gleden med å spille fotball. Det setter jeg veldig stor pris på. Nå er det rett og slett artig å spille fotball igjen. Jeg nyter hver dag og ser frem til en spennende høst. Sånn sett har jeg god timing på formen min, sier han.

– Hvordan har du funnet tilbake til gleden?

– Den har kommet gradvis tilbake etter en tøff vinter i styrkerommet. Kroppen har respondert bra. Jeg tåler trening, kan spille kamper og restituerer godt. Det gir meg masse motivasjon for fortsettelsen.

RBK-spillerne jubler for den avgjørende 3–2-scoringen mot Tromsø på Lerkendal søndag kveld.

Skal fortsette med fotballen

Konradsen har kontrakt ut sesongen. Flere ganger har han blitt spurt om hva som skjer i 2022. Svaret har vært det samme hver gang: Han vet ikke.

Men for et par måneder siden åpnet han opp for å bli værende i RBK – om klubben ønsker å ha ham med videre.

Skal det bli et tema, må Konradsen holde seg skadefri og bidra over tid. Det var Åge Hareides klare melding tidligere i sommer:

– Vi må være sikker på at Anders kan spille kamper. Nå er han frisk og har fått trent regelmessig og godt over tid. Vi får se hvordan han leverer og presterer før det blir et tema. Det er opp til ham.

RBK-sjef Åge Hareide har tidligere sagt at Konradsen må holde seg skadefri og prestere over tid før en kontraktsforlengelse blir et tema.

Etter Tromsø-seieren på Lerkendal gjentar midtbanespilleren at han fortsatt ikke har pratet med klubben om sin egen fremtid.

– Mitt fokus ligger på det som skjer her og nå. Det er godt å kjenne at jeg oppnår personlige resultater igjen. Så får vi se hva som skjer.

Men én ting er helt sikkert: Han fortsetter som fotballspiller, selv om han i perioder har hatt noen mørke tanker om sin egen fotballfremtid.

– Ja, det er klart. Iallfall nå som jeg kjenner på fotballgleden og føler meg sterk og fin igjen. Da er det ingen tvil om at jeg skal fortsette å spille fotball.