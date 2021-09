Fredrik Bjørkan (23) kan velge og vrake klubber: – Riktig tid for meg

BODØ (VG) Til tross for stor interesse fra utlandet har Fredrik Bjørkan (23) blitt værende i Bodø/Glimt. Høstens gullkamp og Europa-eventyr blir trolig det siste Bodø-gutten gjør i Glimt-drakten for denne gang.

I FOKUS: Fredrik Bjørkan etter 3–0-seieren over Kristiansund på Aspmyra tidligere i år.

– Jeg føler kanskje at dette er riktig tid for meg å ta det neste steget, sier Bodø/Glimts venstreback etter fredagens treningsøkt på Aspmyra.

På få år har Fredrik Bjørkan utviklet seg til å bli en av Norges aller beste backer. Det virker svært lite sannsynlig at 23-åringen blir værende i Bodø/Glimt når kontrakten hans løper ut i slutten av desember.

Med under seks måneder igjen av kontrakten står han fritt til å forhandle med andre klubber – og det mangler ikke på interessenter.

– Det jeg har tenkt mest når det gjelder ny klubb er at det er en klubb som passer meg og mine styrker mer enn land eller liga. Jeg vil komme inn i et lag og et prosjekt som jeg har troen på, hvor jeg kan hjelpe laget og bli bedre. Jeg tror at hvis man skal trives ute så må man få det til, sier Bjørkan, som leverte dette lekre målet forrige sesong:

VG har tidligere omtalt at Olympiakos var nære å hente venstrebacken i oktober i fjor. I januar fikk blant andre Sparta Praha avslått et bud, og så sent som i sommer var flere klubber villige til å betale tosifret antall millioner for Bjørkan, som har kontrakt med Glimt ut sesongen.

– Det har vært veldig mye interesse i ganske lang tid, ikke bare fra én klubb eller én liga, men ulike klubber i ulike land. Nå handler det om å ta riktig valg, sier spillerens agent, Atta Aneke.

Daglig leder i Bodø/Glimt, Frode Thomassen, har foreløpig ikke besvart VGs henvendelse. I januar sa han at Bjørkan var «moden for større oppgaver» på spørsmål om det var aktuelt å forlenge:

– Glimt har hatt all rett til å avslå bud. Det der er utrolig vanskelig og en vurdering man må ta. Men en fotballkarriere er veldig kort, så når de store mulighetene kommer så må man nesten ta dem, sier Bjørkan selv.

VG treffer den kraftfulle backen dagen etter at bodøværingene til tider herjet med ukrainske Zorya Luhansk.

– Atmosfæren og trykket i går ... Det å vinne vår første gruppespillskamp i Europa noensinne, det er svært for en klubb som Glimt, sier Bjørkan etter 3–1-seieren.

Kampen var nok et høydepunkt for Bodø/Glimt etter den smått utrolige 2020-sesongen, hvor Jens Petter Hauge ble solgt til Milan etter å ha herjet på San Siro. I høst venter to kamper mot José Mourinho og Roma.

– Man vet at hvis man spiller bra mot Roma så viser man at man takler det nivået, at man har muligheten til å prestere også der. Det er ikke sikkert at Milan hadde kjøpt Jens Petter om han ikke hadde herjet der, sier Bjørkan.

I takt med Glimts utvikling har også Fredrik Bjørkan tatt steg. Det er ikke mange år siden han slet med skader og han sier selv at «det ikke sto skrevet i stjernene» at hverken han eller laget skulle lykkes så bra.

– Jeg har blitt mye tryggere på den spilleren jeg er. Den erfaringen man tar med seg fra hver kamp hjelper på, man gjenkjenner situasjonene og jeg tror jeg har blitt en mye smartere spiller.

LANDSLAGSBACK: Fredrik Bjørkan konkurrerer med Birger Meling om plassen på venstrebacken. I bakgrunnen ser man angriperen Alexander Sørloth.

Nå herjer han så mye for Bodø/Glimt at han har hatt fått plass i landslagstroppen.

– Vi skal ikke mange år tilbake før det var helt usannsynlig for meg. Å ta med seg erfaringen med å trene med verdensklassespillere, lære hva de gjør og se litt på det er utrolig givende. Motivasjonen for å ta nye steg blir ikke mindre.

Mot Gibraltar fikk han sin første omgang i en tellende landskamp.

– Å spille på Ullevaal var helt rått, da fikk jeg ordentlig gåsehud. Da ble jeg mer nervøs enn var på lenge, sier Bjørkan om innhoppet.

– Hva sier Ståle Solbakken om deg og din fremtid på landslaget?

– Jeg oppfatter ham som veldig positiv. Jeg har kommet litt halvveis inn på noen av samlingene, og han har jo sagt at jeg må få orden på kroppen. Det er jeg helt enig i.

OFFENSIV: Fredrik Bjørkan stormet i angrep selv om han selv sa at han var ganske nervøs.

Venstrebacken fikk en strekk tidligere denne sesongen og gjør det han kan for at det ikke skal skje igjen.

– Kampene kommer så tett så det er vanskelig å konsentrere seg om bare ett område. Det handler om å styrke det for å tåle mer belastning. Det går utover spillet og skaderisikoen går opp. Det viktigste for meg er å holde meg frisk så jeg kan ta nye steg, sier han.

Bodø/Glimt møter Alta i cupen onsdag. Deretter kommer Vålerenga på besøk i helgen, før en svært viktig bortekamp mot CSKA Sofia venter i Conference League.