Rekdal om Åsane etter ydmykelsen: – De har en sårbar spillestil

HamKam-trener Kjetil Rekdal mener Åsanes spillestil er spennende, men også mulig å utnytte.

Kjetil Rekdal var godt fornøyd etter 4–0-seieren over Åsane lørdag ettermiddag.

9 minutter siden

– Vi burde scoret flere mål i dag. Vi brente noen enorme sjanser, sier HamKam-trener Kjetil Rekdal etter 4–0-seieren over Åsane på Myrdal Stadion.

HamKam var svært farlige på overganger i lørdagens kamp, og kontret rett og slett Åsane i senk. Rekdal mener oransjetrøyenes spillestil tidvis kan være sårbar.

– Åsane har en veldig spennende og krevende spillestil, men den kan også være sårbar, og det klarte vi å utnytte i dag, sier han.

– Synes du at Åsane var naive i dagens kamp?

– Jeg vil ikke si at de var naive. De har lyktes med dette mange ganger, men ikke i dag. Vi var veldig gode i forsvar og tvang dem til å gjøre feil, svarte Rekdal.

Fakta Åsane – HamKam 0–4 (0–1) 1. divisjon, 17. serierunde, Myrdal Stadion Mål: 0–1 Kristian Eriksen (16. min), 0–2 Theo Bair (65. min), 0–3 Emil Sildnes (72. min), 0–4 Aleksander Melgalvis (76. min) Gule kort: Senai Hagos (Åsane), Aleksander Melgalvis (HamKam) Åsane (4–2–3–1): Eirik Østgaard – Bjarte Haugsdal, Sindre Austevoll, Eirik Wollen Steen (Ryan Doghman fra 75. min), Martin Ueland – Didrik Fredriksen (Senai Hagos fra 81. min), Stian Nygard – Emil Kalsaas (Erlend Hellevik Larsen fra 63. min), Håkon Lorentzen, Sondre Auklend (Jonas Vågen fra 75. min) – Joakim Hammerskand (Jonas Fredriksen fra 75. min) Vis mer

– Jeg føler at vi var spillemessig kjempedominante, sier Røssland om de første 65 minuttene av oppgjøret mot HamKam.

– Spillemessig kjempedominante

Morten Røssland var klar i sin tale etter oppgjøret. Han mener mannskapet hans styrte spillet den første drøye timen.

– Jeg føler at vi var spillemessig kjempedominante i omtrent 65 minutter, sier Åsane-treneren om 0–4-tapet mot HamKam.

Da Rekdal ble konfrontert med Røssland uttalelse, svarte han på følgende måte:

– Det spørs hvordan man ser det. Det sto jo 6–1 i målsjanser til oss etter 1. omgang.

Etter å ha sagt at laget hans var «spillemessig kjempedominante», var Røssland kjapp med å påpeke at det kunne blitt verre enn 0–4 i sekken.

– Vi kunne tapt mer enn 0–4. Vi måtte bare trøkke til og prøve, og da åpnet det seg opp store rom for HamKam å angripe i. I overgangsspillet er de suverent best i hele OBOS-ligaen.

HamKam presset og kontret Åsane i senk på Myrdal Stadion.

– De var taktisk smarte i dag

I juli vant Åsane 2–1 mot serieleder HamKam på Briskeby. Lørdag tapte Morten Røsslands mannskap 0–4 på hjemmebane mot det samme laget.

– Den store forskjellen mellom de to kampene, er at HamKam i dag viste oss respekt og la seg lave, slik at de kunne kjøre overganger på oss. De var taktisk smarte i dag, påpeker Åsanes hovedtrener.

Rekdal forteller at laget hans lærte mye fra tapet mot Åsane i juli.

– Vi slet fælt med Åsane på Hamar i juli. Da klarte de å spille seg ut og var bedre enn oss, men i dag klarte de nesten ikke å spille seg ut bakfra i det hele tatt, forklarer 52-åringen.

Bjarte Haugsdal og resten av Åsane-forsvaret slet med å holde kontroll på serieleder HamKam.

Fremtid i Eliteserien?

Selv om det ble 4–0 til HamKam i lørdagens oppgjør, er Kjetil Rekdal imponert over det Åsane har fått til.

I fjor havnet laget fra Bergen nord i kvalifisering til Eliteserien. Det samme kan de gjøre i år. Rekdal tror at de potensielt kan ha en fremtid i Eliteserien på sikt.

– Det er ikke umulig. Det finnes klubber i Eliteserien på mindre steder enn Åsane, sier Rekdal.

HamKam-treneren er likevel tydelig på hvilke områder Åsane må forbedre seg på for å kunne etablere seg i den øverste divisjonen.

– Det er klart at de har en tøff konkurrent i Brann som kanskje stikker av med både publikum og inntekter, så de må bli større som klubb. Men i fotball er alt mulig, konkluderer han.