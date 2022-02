Champions League-finalen flyttes fra Russland til Paris

Uefa har besluttet at Champions League-finalen i mai ikke kan spilles i Russland. Alle russiske og ukrainske lag må spille sine kamper på nøytral grunn.

Her på Krestovskij stadion skulle finalen egentlig blitt avholdt. Nå flyttes storkampen.

25. feb. 2022 10:27 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Uefa informerer at Champions League-finalen flyttes fra St. Petersburg i Russland. Det kommer frem etter et ekstraordinært møte i går.

Finalen var planlagt spilt på hjemmebanen til Zenit St. Petersburg, Krestovskij stadion, 28. mai. Nå flyttes den til Stade de France i Paris. Finalen spilles på samme dato.

Kreml sier i en uttalelse at de synes det er «beklagelig» at finalen flyttes og at de mener St. Petersburg ville vært en bra finaleby.

Bakgrunnen for flyttingen er den pågående konflikten mellom Russland og Ukraina, hvor russiske tropper startet en fullskala invasjon av nabolandet natt til torsdag.

Uefa kaller situasjonen en «krise uten sidestykke» og takker Frankrikes president, Emmanuel Macron, for hans støtte og for å ha muliggjort flyttingen til Paris.

Uefa har besluttet at alle russiske og ukrainske klubblag, samt nasjonenes landslag, må spilles sine kamper på nøytrale stadioner. Uefa forsøker også, i samarbeid med franske myndigheter, å redde fotballspillere og deres familier, som er offer for «menneskelig lidelse og ødeleggelse», ut av Ukraina.

Toppfotballsjef i Norges fotballforbund, Lise Klaveness, har vært klar på at Uefa måtte flytte finalen. – Det er selvsagt helt uakseptabelt å ha CL-finale i Russland nå, sa hun til VG torsdag.