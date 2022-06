Følg Serbia-Norge direkte

Kostic' sin tur til å legge inn, og den kommer fra dypt i banen. Via Holmgren Pedersen og ut til nok et hjørnespark.

Kostic' sin tur til å legge inn, og den kommer fra dypt i banen. Via Holmgren Pedersen og ut til nok et hjørnespark.

Serbia fortsetter å fore Mitrovic med innlegg. Tadic løfter inn, og Mitrovic prøver seg med et slags brassespark. Godt til side for målet til Nyland.

35′ DEL