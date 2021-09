Klar Norge-seier: Haaland kopierte 75 år gammel bragd

ULLEVAAL STADION (Aftenposten): Norge vant enkelt over Gibraltar. Nå er Erling Braut Haaland & Co. på andreplass i VM-kvalikgruppen.

Gunnar Thoresen var siste spiller som scoret to hat-trick for Norges herrelandslag. Tirsdag scoret Erling Braut Haaland sitt andre hat-trick mot Gibraltar. Hans første kom mot Romania i fjor.

7. sep. 2021 22:38 Sist oppdatert nå nettopp

NORGE-GIBRALTAR 5–1

Erling Braut Haaland irriterte seg åpenbart grønn over misbrukte sjanser. Men spissens ærgjerrige måljakt fikk en lykkelig slutt: Han scoret sitt tredje mål på overtid - fra kort hold.

Dermed ble Haaland den første norske herrelandslagsspilleren som scorer to hat-trick siden Gunnar Thoresen. Han gjorde det helt tilbake i 1946, ifølge statistikknettstedet 11v11.com.

Haalands mål hjalp Norge til en 5–1-seier over Gibraltar.

– Han er utenomjordisk, sier Gibraltar-trener Julio César Ribas på pressekonferansen etter kampen.

Kristian Thorstvedt og Alexander Sørloth scoret Norges andre mål.

Seieren tar Norge opp på den viktige annenplassen i VM-kvalifiseringsgruppen. Nederland vant nemlig over Tyrkia i Rotterdam.

Haaland ville ha mer

Da spillerne ble annonsert før avspark, fikk ett navn desidert mest jubel: Erling Braut Haaland.

Ved hvert avspark oppildnet Haaland lagkameratene. Han ville ha mer - uansett.

Og Haaland forsynte seg selvfølgelig grådig mot verdens 194.-rangerte landslag. To ganger ble han spilt helt fri i første omgang. Begge ganger scoret han enkelt med venstrefoten.

Erling Braut Haaland kunne også fått et straffemål før pause. Han sto og ventet på å skyte, men så ble straffen trukket tilbake etter videodømming.

Men andre markerte seg også. Det var Kristian Thorstvedt som åpnet scoringsshowet for Norge etter halvspilt førsteomgang. Han avsluttet på førstetouch etter et innlegg fra Birger Meling. Thorstvedt var dessuten nest sist på et av Haalands mål før pause.

Gibraltars fine øyeblikk

Alle spillerne - unntatt Norges keeper - var stort sett på Gibraltars banehalvdel.

Men gjestene fikk sitt fine øyeblikk. Andreas Hanche-Olsen spilte vekk ballen. Reece Styche utnyttet sjansen og chippet ballen i mål til 3–1.

Her sørger Reece Styche for Gibraltar-scoring på Ullevaal Stadioun. Styche scoret også borte mot Montenegro tidligere i VM-kvaliken.

Etter det var det Norge - og bare Norge.

En kvikk Alexander Sørloth dundret inn 4–1. Så fastsatte Haaland sluttresultatet like før slutt. I feiringen kysset Haaland nakken til Joshua King i takknemlighet. King hadde flyttet seg så Haaland kunne skyte i mål.

Dermed ble det med en tremålsseier for Norge. 970 kilometer lenger sør vant Nederland 6–1 over Tyrkia.

Nettopp Tyrkia er neste motstander for Norge. Vinner Ståle Solbakkens mannskap i Istanbul, har Norge plutselig et jerngrep om annenplassen som gir VM-play-off.