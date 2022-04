Solbakken kritisk etter stortap: – Vi gjemte oss

ROMA (VG) (Roma – Bodø/Glimt 4–0, 5–2 sammenlagt) Ola Solbakken (23) var skuffet etter at Roma rundspilte Bodø/Glimt på Stadio Olimpico.

14. apr. 2022 23:51 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Etter en uke med styr og skriverier etter tunnelbråket på Aspmyra, gikk et heltent Roma rett i strupen på Bodø/Glimt, som virket ukomfortable og aldri kom inn i kampen.

– Det virker som vi senker skuldrene altfor lavt, virker som vi er likegyldige, sier Glimt-spilleren til Viaplay.

– Det er jævlig frustrerende å se på. Jeg føler at vi ser i bakken og gjemmer oss, fortsetter han.

I et forsøk på å løse problemene samlet Bodø/Glimt-spillerne laget i en ring etter både 1–0 og 2–0. Da det tredje baklengsmålet var et faktum, tuslet de derimot slukøret mot midtstreken.

– Det er ikke bra nok. Hadde vi tapt 4–0 og i hvert fall gjort vårt beste ... Vi snakket om at vi skulle nyte opplevelsen. Det gjorde vi ikke i dag. Vi gjemte oss. Det så ikke ut som vi ville være utpå der, og vi taper velfortjent 4–0. Det kunne sikkert vært mer.

– Jeg føler ikke at vi taper 4–0 med verdighet. Jeg føler at vi gjemmer oss og ikke står opp for hverandre. Vi spiller mer individuelt enn som lag. Det er ikke Bodø/Glimt. Jeg sitter igjen med en ekkel og dårlig følelse, sier Solbakken.

– Kanskje kostet mer enn vi har ønsket

På pressekonferansen etter kampen, snakket han mer om skuffelsen.

– De europacupkampene her skal være bonus og være en artig opplevelse, men i dag så det ikke ut som om vi hadde det artig. Det er det mest skuffende – at det ikke sprudlet og at det ikke er den gløden vi har vært så gode på å ha i hver eneste europacupkamp. Det er det mest skuffende at vi ikke har i dag, sier han.

Kantspilleren vedgår også at bråket rundt Kjetil Knutsen de siste dagene kan ha vært energitappende.

– Vi har prøvd å legge det bak oss, eller på klubben, slik at de har uttalt seg, men det har nok kanskje kostet mer enn vi ville og hva vi har trodd. Jeg synes vi har vært flink som gruppe til å erkjenne det og ha fokus på det vi får gjort noe med, sier Solbakken på pressekonferansen.

Irritert Knutsen: – Urimelig

Trener Kjetil Knutsen ble også intervjuet på Viaplay. Han så kampen fra tribunen sammen med to politifolk. Han fikk ikke lov til å være på banen som følge av krangelen i spillertunnelen etter kampen i Bodø.

– Det prates om «fair play» og det er mange ting det prates om. Keepertreneren deres fikk være i garderoben, og være ute på oppvarmingen. Det er så urimelig, disse reglene, og konsekvensene av ting. Det går ikke an å ta det alvorlig. Vi lærer av alt her i livet, og det får jeg bare riste av meg, hevder Knutsen.

– Jeg synes konsekvenser av ting som skjer bør etterforskes på en ordentlig måte, og så mener jeg at konsekvensene – hvis det gir konsekvenser – må være lik for alle. Å gå rundt her i x antall dager med x antall politifolk rundt meg, det har vært en ny opplevelse, det må jeg si, sier Knutsen – og gjentar at «dette bryter med mine verdier, med klubbens verdier, med norsk idretts verdier».

I fraværet av Knutsen, var det assistenttrener Morten Kalvenes som ledet laget.

FIKK DET TØFT: Ola Solbakken og Bodø/Glimt tapte stort mot Roma.

– Det var ingen meldinger fra Kjetil underveis. Hva spillerne snakket om i ringen vet jeg ikke. Pausen var konstruktiv og samlende. Vi fikk hard medfart i førsteomgang, og fryktet at spillerne skulle være mer stresset og desillusjonerte enn de var. Vi fikk brukt tid på bakromsspillet Roma til dels overrasket oss med. Det gjorde at vi ble åpne på steder på banen som overrasket meg, sier Kalvenes på pressekonferansen etter kampen.