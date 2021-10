Mot alle odds: Suksessfaktorene bak KBK-eventyret

KRISTIANSUND (VG) Hvordan har byen med knappe 25 000 innbyggere klart det «umulige»?

STARTEN PÅ NOE STORT: Christian Michelsen i sitt første år som trener for KBK. Her sammen med daværende spillere Jonas Rønningen og Tor Erik Torske på trening i 2014.

– Ansettelsen av Christian Michelsen i 2014. Han er den perfekte KBK-trener.

Det sier daglig leder Kjetil Thorsen når VG ber ham om å peke på det viktigste øyeblikket i klubbens historie.

– Vi er vanvittig heldige som har ham. Christian er ekstremt flink med folk, samtidig som han har en enorm vinnervilje. Han er «all in», fortsetter han.

Thorsen ser ut over kunstgressbanen han har utsikt til fra kontoret sitt. Den daglige lederen beskriver hjemmekampene på Kristiansund stadion som de 15 beste dagene i året.

HJERNEN BAK: Kjetil Thorsen på kontoret sitt i Kristiansund i 2018.

Thorsen hatt sjefsrollen siden 2006 og innrømmer at de gamblet ved å ansette en trener som aldri før hadde hatt ansvaret for et A-lag tidligere.

De traff blink.

Da Clausenengen og Kristiansund Fotballklubb slo seg sammen i 2003, var det neppe noen som turte å drømme om det som skulle vise seg å skje.

– I Kristiansund var vi gode på enkeltspillere i mange år, men vi klarte aldri å etablere noen toppklubb. Det handlet mer om den lokale rivaliseringen, sier Thorsen.

Gamle Kristiansund stadion. I dag ligger anlegget ute ved havgapet.

Reisen både han og resten av klubben har vært med på, har vært en hittil endeløs opptur. Fra opprykket til 2. divisjon i 2005, OBOS-ligaen i 2012, før Eliteserien sto for tur i 2017.

– Det finnes nok av eksempler på klubber som har tatt store steg på kort tid. Går utviklingen for fort, hvor man får inn mye penger på rask suksess, bygger stadion og investerer over evne, kan det gå galt. Her har det skjedd andre veien, sier Thorsen, før han fortsetter:

– Vi har ikke vært bortskjemte, så vi gleder oss alltid til det neste som skal skje. Om det er en ny tribune eller en egen klubb-buss, så gleder vi oss som en gjeng med barn, sier Thorsen, som hyller de mange frivillige som er med og bidrar.

Stadionanlegget klubben nå benytter er bygd del for del.

Ydmyke verdier er også noe som ligger i ryggmargen i KBK.

– Det er kanskje ikke alle som er født og oppvokst med de verdiene vi ønsker å representere, så derfor bruker vi mye tid på å snakke om dette og hvordan dette skal utstråles. Det er forskjellige personligheter her, men det er også en rød tråd igjennom klubben.

Slik har Kristiansunds reise gjennom seriesystemet vært:

Grafikk: sofascore.com

Denne sesongen har Kristiansund heng på det som ligger an til å bli en rekordjevn gullkamp. Foran møtet med Rosenborg skiller bare to poeng opp til medaljeplass og seks poeng opp til tabelltopp. For første gang i klubbens historie tør de å snakke om medalje på Nordmøre.

– Noe annet ville vært rart nå, sier kaptein Dan Peter Ulvestad til VG.

Klubben ble OBOS-klar i 2013, under nåværende Lillestrøm-trener Geir Bakke.

Da hadde de spilt på tredje nivå i åtte sesonger. Thorsen peker på opprykket som en nøkkelhendelse i KBKs historie. Etter én sesong som sjef i OBOS-ligaen, dro Bakke videre til nabo Molde.

Geir Bakke holder spillermøte i den slitte garderoben på det daværende hjemmeanlegget foran møtet med Fredrikstad i 2013.

Det var da Kristiansund bestemte seg for å gi Michelsen sjansen.

Treneren selv er mer opptatt av å peke på kulturbærerne i klubben. De som har vært der lengre enn ham.

Ole Olsen er kanskje den fremste bidragsyteren til fotballen i byen de siste 40 årene. Han var også en enorm ressurs for KBK i en årrekke, før han ga seg som assistenttrener etter 2019-sesongen.

HUMANKAPITAL: Ole Gunnar Solskjær, Ole Olsen og Christian Michelsen i forkant av treningskampen mellom KBK og Manchester United på Ullevaal. Olsen var treneren for både Solskjær og Michelsen i en årrekke tidlig i deres karrierer.

– Han er nok den viktigste enkeltpersonen for min del, og det har han vært fra den dagen jeg overtok som hovedtrener. Han er alltid her som en samtalepartner, og er ofte innom treningene. Ole er som skapt for dette.

«Humankapitalen» er et ord Michelsen gjentar flere ganger under møtet med VG. Han mener det er selve identiteten til klubben - og mye av grunnen til suksessen.

– Det er ikke alt som kan kjøpes for penger. I en liten klubb som KBK er dette ekstremt viktig. Vi har ikke de ressursene som konkurrentene våre har, så vi bruker heller tid og energi på det vi kan gjøre noe med.

Thorsen nevner så en annen suksessdetalj. Klubben henter «aldri» spillere som har opplevd større ting enn å spille for KBK.

– Det er vi ekstremt opptatt av. Her skal man føle en sult og være med på en reise, sier han.

Spillere som de siste årene har kommet inn og nytt stor suksess på Nordmøre er navn som Torgil Gjertsen, Daouda Bamba, Benjamin Stokke, Sondre Sørli, Amahl Pellegrino og Bent Sørmo.

2020: Amin Askar gratuleres etter scoring mot Aalesund på Kristiansand stadion.

Å gå fra bunkersgarderober som luktet mugg til et eget stadionanlegg som tar 4444 tilskuere har vært eventyrlig, sier Michelsen.

– Spillerne kom svett fra jobb med boller og cola i hånden for å få i seg noe de trodde var næring. Siden den gang har vi tatt steg for steg. Kjetil har gått foran og banet vei for at klubben skal gjøre det på sin måte. Det handler om en oppdragelse i det DNA-et vi skal ha.

– Ordet «æ» eksisterer ikke i KBK. Her er det «vi», uansett hva, supplerer Thorsen.

FÅ ENDRINGER: KBK-draktene er nesten identiske som de var i oppstarten. Det er ikke tilfeldig, mener Kjetil Thorsen. – Ser man på draktene våre, er de nesten helt like som de var i starten. Det er mange som kjenner på en voldsom lojalitet til prosjektet og som vil være med på dette. De ser hvilken stolthet dette gir i byen, sier han.

Selv har Michelsen også utviklet seg. Den oppleste og vedtatte «sannheten» om at KBK først og fremst handler om lange baller og kriging er en påstand han ikke er med på.

– Det tyder først og fremst på uvitenhet. Vi er et mye bedre fotballag enn det mange tror. Vi jobber etter «Klopp-filosofien», selv om det ikke alltid er like lett å få tak i. Det som var godt nok i går, må være bedre i morgen. Om ikke stagnerer man. Det gjelder også for min del.

Mjøndalen-profil Christian Gauseth er blant de som har kritisert spillestilen og kalt det en «tragedie».

– Vi bruker ikke tid på å sende sleivspark til andre, selv om vi får mange vår vei. Jeg hører det sies at det er lettere å lykkes i KBK siden det ikke er noen forventninger her. Men altså, vi er ikke med bare for å være med, påpeker han.

Etter 3–2-seieren mot FK Haugesund for to uker siden, turte Michelsen for første gang å snakke om at de er med i gullstriden. Han forteller at det ikke var noe han følte han «måtte» gjøre.

– Innad er sulten og kravene de samme. Utad har det vært snakk om at det er artig å være med blant de store. Men at vi skal konkurrere med Molde og Rosenborg er i utgangspunktet ikke mulig, men i enkeltperioder er det mulig. Nå er vi inne i en slik periode. Vi har vært litt tøffere i trynet i det siste, men jeg må samtidig understreke at vi er stolte over å bli nevnt blant topplagene.

Fakta KBKs gjenstående kamper: 3/10 kl. 20: KBK - Rosenborg 16/10 kl. 18: Lillestrøm - KBK 24/10 kl. 17: KBK - Sarpsborg 08 27/10 kl. 18: Mjøndalen - KBK 30/10 kl. 16: KBK - Tromsø 7/11 kl. 17: Odd - KBK 21/11 kl. 17: Stabæk - KBK 28/11 kl. 17: KBK - Viking 5/12 kl. 17: Sandefjord - KBK 12/12 kl. 17: KBK - Vålerenga Vis mer

KAPTEIN: Dan Peter Ulvestad har blitt selve bildet på KBK ute på banen. Kapteinen har vært i klubben siden 2013. – Det er kanskje vanskelig å sette ord på, men her føler man at man er en del av noe større. Drømmen er å vinne noe med KBK, sier midtstopperen.

Med en XP (forventede poeng) på bare 22, tilsier tabellposisjonen og poengfangsten på 35 poeng hittil at de muligens har fått noe godt betalt.

– Det kan man helt sikkert si. Men det handler om de berømte marginene. Jeg tror ikke disse er tilfeldig. Man gjør seg fortjent til flaks, slår han fast.

Det er heller ingen tvil om at KBK over tid har truffet godt på spillerlogistikk. Det er først de siste årene at klubben har kunnet begynne å spe på med andre type signeringer enn fra lavere divisjoner.

Kristiansund har akkurat slått Molde 2–0 på hjemmebane og feirer seieren foran egne fans.

Signeringen av Moses Mawa fra Strømsgodset er en sånn signering. Og selv om KBK nå budsjetterer med opp mot 70 millioner kroner i året, måtte det en spleisefest blant sponsorene til for for å få signert 25-åringen – klubbens dyreste kjøp igjennom tidene.

– Én ting er å hente de riktige spillerne, men mennesket må passe inn i kulturen. Vi har hatt mange glitrende fotballspillere innom og de kan være så gode de bare vil, men så lenge de ikke tilpasser seg kulturen, går det ikke.

KBK har plaget de aller fleste topplag de fem siste årene. Men én skalp har de ennå til gode. Rosenborg, en drømmemotstander når stadion nå endelig skal fylles igjen etter snart to år i mørket.

Og kanskje er det i kveld Kristiansund Ballklubb skal ta et stort steg mot Europa-fotball, knappe 18 år etter sin oppstart.

– Om vi slutter å drømme, starter forvitringen med en gang, sier Kjetil Thorsen.

