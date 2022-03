UEFA-presidenten hardt ut mot Super League-klubbene: – Lever i en parallell verden

Super League-klubbene Real Madrid, Barcelona og Juventus planlegger ifølge flere medier å gjenopplive prosjektet – uten å begeistre UEFA-presidenten denne gangen heller.

IKKE PERLEVENNER: Real Madrid-sjef Florentino Perez, som står bak ideen til Super League, og UEFA-president Alexander Ciferin, her sett sammen i august 2018.

3. mars 2022 16:56 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg er så forbanna lei av dette ikke-fotball-prosjektet. Først lanserte de konseptet midt i en pandemi. Nå leser vi artikler om at de prøver å gjenopplive det midt under en krig, sier UEFA-president Alexander Ceferin i en samtale med Financial Times-journalist Simon Kuper torsdag.

Artiklene Ceferin referer til, er spekulasjonene rundt hvorvidt et nytt Super League-format blir presentert denne uken, slik Gazzetta dello Sport har meldt.

– Trenger jeg snakke mer om disse folkene? De lever åpenbart i en parallell verden, sier Ceferin videre.

Blant annet er det meldt av Gazzetta dello Sport at det nye formatet ikke skal ha faste medlemmer av turneringen, som var ett av de mest kritiserte og juridisk problematiske punktene i den forrige utgaven.

I tillegg åpnes det for to divisjoner, med 20 lag hver, som kjemper om opp- og nedrykk.

Skulle Super League faktisk bli etablert, vil det bli en hovedutfordrer til UEFAs Champions League-konsept, forbundets største melkeku. UEFA har selv planlagt flere endringer i Champions League-formatet, som vil føre til at lagene spiller flere kamper.

Dermed var UEFA alltid motstander av konseptet, men også grasrota opponerte i store demonstrasjoner i England – som til slutt førte til at de engelske klubbene trakk seg ut.

Hovedessensen i kritikken går på at de rikeste klubbene isolerer seg og sørger for å ta enda mer av den økonomiske kaka. Eller som herr Ceferin sa det:

– For dem er fansen kunder. For oss er fansen fans.

De tolv klubbene som opprinnelig var en del av Super League-planene var: AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid og Tottenham.

UEFA ga klubbene store bøter, men ble siden tvunget til å trekke tilbake sanksjonene.