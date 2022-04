Brødrenes drømmeuke: Én møter Mourinho, den andre ble Brann-sjef

Bodø/Bergen (BT): Christian Kalvenes er blitt kraftig inspirert av det broren Morten Kalvenes har vært med på i Bodø/Glimt.

Christian Kalvenes er ny daglig leder i Brann.

Mandag ble Christian Kalvenes presentert som ny daglig leder i Brann.

Torsdag skal Morten Kalvenes være med og lede Bodø/Glimt når José Mourinho og Roma nok en gang kommer tilbake til Aspmyra. Denne gangen i kvartfinalen i Europa Conference League.

Uke 14 i 2022 blir ikke en uke Kalvenes-familien kommer til å glemme med det første.

– Det ligger fantastisk mye inspirasjon i det Bodø/Glimt har fått til, sier Christian Kalvenes.

– Du må ha en oppriktig, naturlig nysgjerrighet på fotballfaget, sier Morten Kalvenes når han skal forklare hvorfor han har nådd såpass langt som han har.

Branns nye sjef har fulgt med brorens Bodø/Glimt-lag tett de siste årene. Seriegullene i 2020 og 2021. Europacupeventyret det siste halvåret.

Da Glimt slo ut Celtic i februar var Christian ringside i Bodø. Christian visste allerede da at han var aktuell som ny daglig leder i Brann.

– Jeg kjente på det da jeg satt der oppe ... Det å skape noe slikt som Glimt har skapt. Og se betydningen og ringvirkningene det har for byen, næringslivet, folkene som bor der, fansen, det er enormt, sier Christian Kalvenes.

Dagen før kvartfinalekampen mot Roma lukker Morten Kalvenes opp døren til ett av møterommene på Aspmyra. Her har det vært spillersamtaler og drøftelser. Nå er det brukt som lager for alle supportereffektene som Glimt omsetter om dagen.

– Vi har fortsatt grundigheten og ydmykheten i bunn. Samtidig er det viktig å gå fryktløst inn i dette, sier Morten Kalvenes.

Begge brødrene drømte om å bli fotballspillere. Christian endte opp i Premier League. Morten drev det ikke like langt.

– Om Christian har fått mye ut av fotballkarrieren sin med å spille på toppnivå i tre land, tror jeg ikke jeg hadde så mye mer å hente ut enn 2. divisjon, sier Morten Kalvenes.

I stedet ble han trener. Mest kjent som leder for Arna Bjørnars solide lag i flere år. Nå er Morten Kalvenes inne i sin fjerde sesong som assistenttrener i Bodø/Glimt sammen med arnabuen Kjetil Knutsen.

Kjetil Knutsen og Morten Kalvenes har gått fra den ene seieren til den andre de siste årene.

– Potensialet er der

For fem år siden var Bodø/Glimt i Obosligaen. Dette året er det Brann som befinner seg på norsk fotballs nest høyeste nivå.

Hva kan så «Bergens stolthet» lære av klubben fra nord, som må kalles mindre enn Brann vurdert etter alle kriterier bortsett fra sportslig kvalitet?

Christian først:

– Sist Brann var i Obosligaen tok de sølv i Eliteserien året etter. Potensialet er der, sier Christian Kalvenes om klubben han nå skal lede.

Han sitter i kantinen på sin nåværende arbeidsplass, Fjordkraft, når han drar et resonnementet om en endring i tenkemåte i Brann. Han kommer ikke inn med noen trylleformel som skal lede til høye, uttalte, gullmål. I stedet er Christian Kalvenes mer opptatt av prosessen.

– Hvor mange ganger har Brann vært på toppen i løpet av sin historie? Jeg tror at i større grad enn å fokusere på kortsiktige sportslige resultater, så må vi sette oss noen mål om hvordan vi skal jobbe. Med tro om at gjør vi det vi bestemmer oss for veldig godt over tid, så vil vi skape en bærekraftig konkurransefordel på banen, sier den nye Brann-sjefen.

Morten Kalvenes oppi Bodø får samme spørsmål. Han sier han ikke vil gå inn på en sammenlikning mellom Brann og Glimt, men gir et slags råd når han forteller hva han mener har vært viktigst for suksessen på Aspmyra:

– Da Kjetil og jeg satt sammen i romjulen 2018 og planla sesongen bestemte vi oss for at treningskultur skulle være vårt eneste fokus frem mot seriestart.

Jobbingen med å bygge treningskultur bare fortsatte.

– I dag føler jeg at det er det sterkeste fundamentet for det vi har oppnådd, sier Morten Kalvenes.

– Morten kommer til å bli en sparringpartner for meg fremover, sier Christian Kalvenes om sin bror.

Lidenskap og jernvilje

Både Christian og Morten fremstår med en del til felles: Grundige, sindige, snille. Når de snakker, kommer det ord med substans.

Morten Kalvenes peker også på andre likheter på BTs spørsmål om hvorfor de to har nådd så langt i fotballen som de har.

– Vi har begge lidenskap og jernvilje. Så skal vi også være ydmyke for at en del tilfeldigheter har spilt inn.

Christian Kalvenes begynner snart på jobben med å gjenreise Brann. Det han vet, sier han, er at ting kommer til å gå opp og ned fremover. Det blir ingen jevn utvikling mot toppen.

– Jeg sier det til min bror: Vi må ta vare på de gode opplevelsene, sier Christian Kalvenes.