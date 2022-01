Cristiano Ronaldo om Solskjær-sparkingen: – Jeg var skuffet

Cristiano Ronaldo og Manchester United har fått mye kritikk denne sesongen. Nå, i et sjeldent intervju, åpner portugiseren opp om sparkingen av Ole Gunnar Solskjær og de første ukene under Ralf Rangnick.

JOBBET SAMMEN: Ole Gunnar Solskjær og Cristiano Ronaldo, her etter at sistnevnte reddet Manchester United-poeng i Champions League-kampen mot Atalanta.

– Det har ikke vært enkelt, for å være ærlig. Ole ble byttet ut, så Michael Carrick, og så kom en ny trener igjen. Det er vanskelig når det er så mange endringer. Det er alltid tøft, sier Cristiano Ronaldo til Sky Sports etter å ha blitt spurt om hvordan det har vært å spille for Manchester United de siste månedene.

Den portugisiske superstjernen ble hentet tilbake til Manchester United i sommer etter å ha tilbrakt flere sesonger i Real Madrid og Juventus, og etter en god start, har det på ingen måte gått slik hverken Ronaldo eller Manchester United hadde ønsket.

«De røde djevlene» ligger på 7. plass i Premier League etter 19 kamper.

Det er seks poeng opp til West Ham på 4.-plassen som gir Champions League-spill, og foran seg har de Arsenal og Tottenham som har vist bedre takter den siste tiden. De er imidlertid videre i både FA-cupen og i Champions League - og har et par kamper til gode i ligaen.

I løpet av sesongen har det vært flere stygge tap, blant annet 1–4-tapet for nedrykkskandidaten Watford. Det ble Ole Gunnar Solskjærs siste kamp som manager for Manchester United.

Ronaldo forteller at «alle var lei seg» da Solskjær dro.

– Det er alltid trist og det er tøft. Ole spilte med meg før, og så var han treneren min. En fantastisk person. Da han dro var alle lei seg, men det er en del av fotballen. Når ting ikke går sånn klubben vil, må noe endres. Jeg var skuffet, men vi må ha forståelse for klubbens synspunkt. Det var vanskelig, men livet går videre, sier Ronaldo.

Solskjær selv var tydelig preget da han tok farvel med klubben han både spilte for og trente:

Etter noen kamper med Michael Carrick – også han tidligere lagkamerat av Ronaldo – som midlertidig manager, kom tyske Ralf Rangnick inn med et nytt system og en ny måte å spille på. Resultatene har vært OK, prestasjonene har fått en del kritikk.

Men Ronaldo ber om tålmodighet.

– Jeg tror fortsatt at vi er kapable til å ha en god sesong. Siden han kom har vi blitt bedre på noen ting, men han trenger uansett tid. Det er ikke så enkelt å bare endre mentaliteten og spillestilen til spillere. Det samme gjelder kulturen og systemet. Men jeg tror han kommer til å gjøre en god jobb. Han har endret mange ting siden han kom, sier Ronaldo.

Og mannen som har vunnet Gullballen fem ganger, nest mest i fotballhistorien, er klar på at han ikke kom tilbake til Manchester United for å være så langt nede på tabellen.

– Jeg kom ikke hit for å være på syvende, sjette eller femteplass. Jeg kom hit for å vinne, for å konkurrere.

Lørdag skal Manchester United i aksjon igjen når de møter Aston Villa i Premier League.