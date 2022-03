Molde til semifinale tross marerittkveld for landslagskeeper Karlstrøm

(Molde - Sarpsborg 08 4–2) Jakob Karlstrøm (25) gjorde det vanskelig for lagkameratene i kvartfinalen mot Sarpsborg 08. Så reddet Eirik Ulland Andersen (29) og Martin Linnes (30) moldenserne.

20. mars 2022 18:07 Sist oppdatert nå nettopp

– Spør vi keeper, så skal han nok ta ett eller to av dem. Men han er ny og lærer. Det er mange som vil ha ballen her, så det er litt å bli vant til, sier Molde-kaptein og målscorer Magnus Wolff Eikrem til NRK.

Nysigneringen Karlstrøm havnet raskt i begivenhetenes sentrum på sin nye hjemmebane. Men ikke med positivt fortegn.

Den nylig landslagsutatte sisteskansens fremste styrker er med ballen i beina. Slik så det definitivt ikke ut da fem minutter var spilt i vårsola på Aker stadion. Mikkel Maigaard og Guillermo Molins utnyttet en nonchalant Karlstrøm og sendte gjestene i føringen.

Kvarteret før slutt var han også satt helt ut av spill da han bommet totalt i feltet. Det utnyttet Sarpsbrog-spiss Steffen Lie Skålevik til 2–2.

FIKK DET TØFT: Jakob Karlstrøm har nok hatt bedre dager på jobben enn den han hadde mot Sarpsborg 08.

Derfor var nok Karlstrøm sjeleglad da Eirik Ulland Andersen sikret semifinalen med ti minutter igjen på stadionuret. Martin Linnes feide all tvil til side to minutter på overtid.

– Det var mye rot i dag, men vi scorer fire mål og tar oss til semifinale. Det er det viktigste. Vi møter også et godt lag, men mot slutten viser vi kvalitet, sier Ulland Andersen til NRK.

Han er klar på at dette gir Molde-mannskapet ekstra giv inn mot seriestart.

– Det er fantastisk å få disse kampene så tidlig. Cupen er viktig. Vi vil vinne ting, sier haugalendingen.

MATCHVINNER: Eirik Ulland Andersen sendte ballen bort i lengste hjørne og sikret Molde en billett til semifinalen.

Dette er første gang Molde skal spille semifinale i cupen siden 2017.

Gjestene, som har sett bra ut i vinter, holdt for det meste Molde unna det etter at de hadde tatt ledelsen, men så kom utligningen. Fine Molde-kombinasjoner kulminerte i et ferdigscoret innlegg fra Martin Linnes til Ola Brynhildsen.

1–1 i rosenes by.

Like før hvilen var samme mann fryktelig nære å sende hjemmelaget i ledelsen, men lagene tuslet i garderoben på stillingen 1–1.

Andreomgang var bare tre minutter gammel da vi fikk en stilstudie i skuddteknikk. Med utsiden av foten sendte Molde-kaptein Wolff Eikrem av gårde et knallhardt skudd ned mot høyre stolperot.

Sarpsborg-keeper Anders Kristiansen var etter ballen, men fikk ikke forhindret nettkjenningen.

KUNSTSORING: Magnus Wolff Eikrem er en av de mest slepne fotballspillerne i Norge. Hans 2–1-scoring var hentet ut av læreboka.

Da 75 minutter var spilt, kom utligningen hvor Karlstrøm var på bærtur i eget felt. Steffen Lie Skålevik sørget for 2–2, før Eirik Ulland Andersen og Martin Linnes sikret Molde semifinale-plassen.

Målscorer Skålevik ble også utvist med seks minutter igjen på klokken etter en ordentlig stygg takling på stortalentet Sivert Mannsverk.

De siste ti årene har Molde spilt fire semifinaler i cupen. I 2017 ble det tap for Lillestrøm, mens Tromsø ble for sterke tilbake i 2012. I 2013 og 2014 slo henholdsvis LSK og Stabæk.

Trekningen av semifinalene skjer etter Bodø/Glimt - Lillestrøm senere i kveld.