Holder RBK-profiler på gress til jul: Mener samtaler er forstyrrende

RBK kommer ikke til å ta initiativ til nye forhandlinger med Even Hovland. Mens Anders Konradsen maks kan håpe på ettårskontrakt.

Anders Konradsen og Even Hovland er i øyeblikket begge «bankers» på RBK-laget, men fremtiden på Lerkendal er uviss.

43 minutter siden

Det bekrefter sportslig leder Mikael Dorsin overfor Adresseavisen. Om tre måneder er duoens kontrakter med Rosenborg utløpt.

– Generelt vil jeg at spillerne skal ha fokus på kampene i den fasen av sesongen vi er i nå. Det er forstyrrende for alle å snakke om fremtiden og eventuelle kontraktsforhandlinger. I toppidrett må man levet i nuet, disse problemstillingene er hverdagen for klubb og spillere, sier Dorsin mandag formiddag.

Spiller fast

To mann er i samme båt, på et RBK-lag med høstlos på Bodø/Glimt og Molde.

Begge er i kategorien «tretti år pluss», de er for tiden dønn fast på laget – og de er begge på utgående kontrakt.

For der Even Hovland har spilt hvert eneste minutt i ligaen så langt, har også Konradsen meldt seg på for fullt, og blitt en meget sentral brikke på midtbanen for Åge Hareide.

Konradsen har startet de fem siste seriekampene, og vært på banen i åtte av de siste ni. Samtidig spilte han de to første rundene i cupen. Han kom innpå i det første oppgjøret mot Rennes, og i returoppgjøret på Lerkendal startet 31-åringen kampen.

Etter seieren mot Tromsø på Lerkendal sist, meldte midtbanemannen at det ikke har vært samtaler om en eventuell RBK-fremtid.

– Generelt vil jeg at spillerne skal ha fokus på kampene i den fasen av sesongen vi er i nå, sier sportslig leder Mikael Dorsin. Her sammen med Geir Hansen på treningsfeltet.

– Forstår spørsmålene

Slik forklarer Dorsin årsaken til at han så langt ikke har snakket fremtid med Konradsen:

– Jeg forstår at disse spørsmålene kommer fra dere i media om alle som har utgående kontrakt. Men som vi har sagt hele tiden, ønsker vi å avvente og se. Så oppsummerer vi etter sesongen. Da må alt vurderes. Alder, lønnskostnader, skader, hvilke andre spillere vi har til rådighet – og om vi har unge talenter som har tatt steg. Allting. Det kommer også en ny trener inn, sier den sportslige lederen.

Hovland ikke hørt mer

Slik Adresseavisen tidligere har skrevet, strandet samtalene med Even Hovland da stopperen i sommer kun fikk tilbud om et års kontraktsforlengelse.

Siden har det vært stille.

– Jeg har ikke hørt mer fra RBK siden de kom med det første tilbudet. Det er ikke noe jeg tenker så mye på. Nå jakter vi det å komme øverst på tabellen, så får det der komme i andre rekke, sier Hovland til Adresseavisen med elleve kamper igjen av Eliteserien 2021.

– I utgangspunktet så vil vi bare skrive ett og ett år av gangen med spillere som skal forlenge sin avtale her og som er over 30 år. Vi kommer ikke til å gjøre noe unntak i dette tilfellet, forklarte Mikael Dorsin om forhandlingene med Hovland i sommer.

Nå presiserer den sportslige lederen at praksisen rundt spillere som har bikket 30 år ikke er absolutt.

– Det er et prinsipp, men det kan alltid finnes unntak. Så det kan skje at vi tilbyr spillere over 30 år kontraktsforlengelse på mer enn et år. Men det skal mye til.

Samtidig går Dorsin langt i å bekrefte at RBK har avskrevet muligheten for at Even Hovland fortsetter på Lerkendal.

– Vi diskuterte et års forlengelse med Hovland. Det var ikke aktuelt. Da er det ikke noe mer å diskutere, sier han.

Dermed må Hovland selv gå til Rosenborg, om 32-åringens dager på Lerkendal ikke skal være er talte ved nyttår.

– Åpen for å bli

Anders Konradsen ble tidligere sitert på at han åpner for å bli værende på Lerkendal.

– Ja, jeg er åpen for å snakke med RBK hvis det blir et tema etter hvert, sa midtbanespilleren til Adresseavisen i juli.

Når og hvis Konradsen og agent Tore Pedersen møter Micke Dorsin til samtaler om fremtiden på Lerkendal, ligger uansett ett premiss allerede klart:

– Det vil heller ikke for Konradsen eventuelt være aktuelt med mer enn et års kontraktsforlengelse, sier Dorsin.