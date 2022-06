Raste etter å ha blitt overkjørt: – Ser ut som vi er på ferie alle mann

(Sarpsborg 08 – Strømsgodset 5–1) Lars-Jørgen Salvesen (26) og Strømsgodset ble statister da Sarpsborg 08 leverte festfotball i sommerens første kamp i Eliteserien.

18. juni 2022 17:53 Sist oppdatert nå nettopp

Etter å ha tapt 0–5 hjemme mot Sandefjord i slutten av april, viste Strømsgodset seg fra en helt annen side i mai. Fire seirer (mot Rosenborg, Kristiansund, Vålerenga og Viking) og to uavgjorte kamper (mot Bodø/Glimt og Viking) ble det i løpet av årets femte måned, og plutselig var Strømsgodset oppe på fjerdeplass i Eliteserien før landslagskampene i første del av juni.

I forbindelse med landslagskampene har det vært en liten ferieperiode for flere av spillerne i Eliteserien, og i den første omgangen borte mot Sarpsborg 08 var ikke juni-versjonen av Strømsgodset til å kjenne igjen fra laget som tok ferie som Eliteseriens formlag.

Hjemmelaget gikk til pause med en 4–1-ledelse, og da var beskjeden klar fra Strømsgodset-spiss Lars-Jørgen Salvesen:

– Det var helt jævlig. Det ser ut som vi er på ferie alle mann. Alle må opp. Det er altfor dårlig, sa han til Discovery+.

FRUSTRERT: Strømsgodset-spiss Lars-Jørgen Salvesen fikk en god sjanse til å score etter 70 sekunders spill, men det var lite som stemte for Salvesen og lagkameratene lørdag.

– Vi henger ikke sammen. De roterer og knekker presset vårt slik at det blir store avstander. Vi var dårlige, men jeg synes Sarpsborg var gode også, sier Strømsgodsets Johan Hove til Discovery+ etter kampslutt.

Hove har selv ikke hatt ferie ettersom han har vært med på å kvalifisere seg det norske U21-landslaget til EM-sluttspill, men er klar på at pausen ikke skal være noen unnskyldning.

– Vi er nødt til å heve oss. Dette går ikke, sier han.

PÅ ETTERSKUDD: Johan Hove (venstre) og Strømsgodset slet stort borte mot Sarpsborg 08.

Det var Guillermo Molins som satte inn kampens første scoring like før kvarteret var spilt. Fire minutter senere inntok spissen servitørrollen da han spilte fri Tobias Heintz inne i boksen, som alene med Strømsgodset-keeper Viljar Myhra sendte ballen sikkert i mål.

3–0 og 4–0 kom begge etter straffespark, det første etter en hands fra Salvesen og det andre etter at Heintz gikk ned etter en duell med Ari Leifsson.

– Jeg opplever at det som er en halvmeter foran meg som «toucher» ballen. Så har jeg hånden inntil (kroppen) og så går den i armen. Jeg mener det aldri er straffe i hele verden, sa Salvesen til rettighetshaveren om straffesparket som førte til 3–0.

Straffetager Anton Salétros siktet seg inn på samme nettmaske begge gangene, og selv om Myhra lærte av det til det andre forsøket, klarte han ikke å hindre scoring.

STORSEIER: Sarpsborg-spillerne jubler sammen etter kampens første scoring.

To minutter på overtid fikk Strømsgodset et slags håp med reduseringen til 19 år gamle Ole Kristian Enersen.

– Vi fikk et mål på slutten og må bygge videre på det. Vi må ha en helt annen innstilling i andre omgang, for det var altfor dårlig, oppsummerte Salvesen.

I den andre omgangen var det Sarpsborg 08 som startet best, men mot slutten var det Strømsgodset som tok over. Halldor Stenevik fikk flere store sjanser, men klarte ikke å utnytte dem. Istedenfor var det Viljar Myhra som serverte en ny scoring for Sarpsborg 08 på overtid, og Tobias Heintz takket og bukket og satte inn 5–1 med en lekker lobb.

– Vi viser at når vi er på, gjør jobben og er aggressive i gjenvinningene, så er vi et jævlig bra fotballag, rett og slett, sier Sarpsborg 08s Bjørn Inge Utvik til Discovery+ etter kampen.