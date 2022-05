Ibrahimovic og Milan med bragd - første Serie A-tittel siden 2011

SAN SIRO (VG) (Inter - Sampdoria 3–0, Sassuolo 0–3 Milan) Milan-spiss Olivier Giroud (35) fjernet raskt nerven fra gull-thrilleren søndag. Titteltørken er over for Milan. En stor del av æren skal Zlatan Ibrahimovic (40) ha.

Søndag måtte Inter vinne mot Sampdoria og Milan tape mot Sassuolo for at Inter forsvare ligatittelen fra i fjor.

Men i sommervarmen i motebyen søndag kveld, er det den røde og svarte delen av Milano som flokker seg rundt byens berømte domkirke og feirer det de kan for Serie A-tittel. Milan tangerer byrivalen Inters 19 ligatitler.

Milan vant enkelt 3-0 borte mot Sassoulo med klar overvekt på tribunen. Inters 3–0-seier over Sampdoria med Morten Thorsby (spilte 60 min.) og Kristoffer Askildsen (spilte 17 min.) var til minimal nytte.

Det er Milans første siden ligagull 2011, også den gang med Zlatan Ibrahimovic i troppen. Trener Stefano Pioli har vekket den lenge sovende giganten med en imponerende snuoperasjon siden han tok over i 2019. Med stor hjelp av Ibrahimovics comeback som har vært en nøkkel med sin rutine og mentalitet i kombinasjon med Milans mange unge, blomstrende spillere som Theo Hernandez, Sandro Tonalo, Rafael Leao, Mike Maignan og Fikayo Tomari blant annet.

Nå er det store spørsmålet om 40-åringen fortsetter karrieren, eller bruker ligatittelen som det perfekte øyeblikket til å gi seg. Ibrahimovic er ikke med i Sveriges tropp mot Norge om få uker.

KOM INN: Zlatan Ibrahimovic kom inn på tampen da Milan ble seriemestere borte mot Sassuolo.

Ibrahimovic var viktig for Milan før jul, men i 2022 har ikke kroppen tillatt ham å spille mye (kun en kamp fra start). Dermed har Oliver Giroud fått desto mer tillit på topp. Franskmannen har kanskje ikke scoret så mange som Milan-fansen krever, men han har uansett sørget for noen enormt viktige scoringer: Som da han ble matchvinner i toppkampene mot Inter og Napoli tidligere i år.

Og på finaledagen, da spenningen var som størst søndag kveld, trådde Giroud igjen frem. Med mål i 17. og 34. minutt, begge servert på sølvfat av den livsfarlige kantspilleren Rafael Leao, kunne Ibrahimovic puste rolig på benken. Svensken applauderte også fornøyd da Franck Kessie økte til 3-0 før pause. Ibrahimovic kom inn for Giroud det siste kvarteret og rakk å få et mål annullert.

For hver gang Milan scoret gikk det et stille sukk hos Inter-fansen på fullsatte San Siro (som Milan og Inter deler), før «interistaene» sang raskt videre og latet som ingenting. Men man merket likevel i luften at håpet var ute og fansen fikk ikke den mektige stadion til å gynge på samme måte som rundt avspark.

Det løsnet for Inter i andreomgang da Ivan Perisic og Joaquin Correa (2) sørget for 3–0 på få minutter, men Inter mistet trofeet da de tapte mot Bologna 27. april. I mellomtiden har de vunnet cupfinalen mot Juventus.