City kobler grepet om ligagullet: Tre poeng ned til Liverpool

(Manchester City – Newcastle 5–0) Etter kollapsen i sluttminuttene i CL-semifinalen mot Real Madrid tidligere i uken, kom Manchester City tilbake på vinnersporet hjemme mot Newcastle.

ENKEL SEIER: Manchester City vant kontrollert hjemme mot Newcastle. Her feirer City-spillerne etter Raheem Sterlings scoring.

8. mai 2022 19:22 Sist oppdatert nå nettopp

Før helgens runde lå Manchester City ett poeng foran Liverpool i Premier League, men lørdag måtte Liverpool nøye seg med ett poeng hjemme mot Tottenham.

Dermed hadde Manchester City en sjanse til å virkelig koble et grep om ligagullet, tre serierunder før slutt.

Den sjansen tok de også vare på, og vant til slutt 5–0 etter to scoringer fra Raheem Sterling og scoringer fra Aymeric Laporte, Rodri og Phil Foden.

– Festfotball - med Jack Grealish i hovedrollen. For et comeback etter Champions League-fadesen, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker etter at Sterling fastsatte sluttresultatet til 5–0 etter en fin målgivende pasning fra Grealish.

Seieren gjør at Manchester City nå har tre poeng ned Liverpool. At seieren ble såpass stor gjør også at City nå har en markant bedre målforskjell enn tittelrivalene, en målforskjell som virkelig ble pyntet på med to mål i løpet av de siste minuttene.

Manchester City – 86 poeng, +68 (89–21) Liverpool – 83 poeng, +64 (87–23)

Fakta Kampprogrammet til Manchester City og Liverpool Manchester City: 11. mai: Wolverhampton – Manchester City

15. mai: West Ham – Manchester City

22. mai: Manchester City – Aston Villa Liverpool: 10. mai: Aston Villa – Liverpool

14. mai: Liverpool – Chelsea (FA-cupfinale)

17. mai: Southampton – Liverpool

22. mai: Liverpool – Wolverhampton

28. mai: Liverpool – Real Madrid (Champions League-finale) Vis mer

Newcastle har vært blant de beste lagene i Premier League etter nyttår, og det var også bortelaget som hadde ballen mest det første kvarteret. Etter at begge lag hadde hatt sine sjanser i starten av kampen, var det City som tok ledelsen i kampens 19. minutt.

João Cancelo ble spilt fint fri inne i boksen, og headet på tvers av 5-meteren. Der kom Raheem Sterling og headet enkelt inn 1–0.

Newcastle trodde et øyeblikk de hadde utlignet med Chris Wood få minutter senere, men flagget kom korrekt opp for offside i forkant av Woods avslutning.

PUNKTERTE KAMPEN: Rodri headet inn 3–0 etter en times spill.

Istedenfor var det City som økte ledelsen. Newcastle-keeper Martin Dúbravka måtte gi retur på et skudd fra Ilkay Gündogan, og etter at han først reddet den påfølgende avslutningen fra Ruben Dias, måtte han se at Aymeric Laporte scoret på den påfølgende returen.

City dominerte fra start i den andre omgangen og etter en times spill ble kampen punktert da Rodri stanget inn 3–0 etter et hjørnespark.

I sluttminuttene sørget Foden og Sterling for at det ble 5–0.

STØ KURS MOT GULL: Pep Guardiola og Manchester City er i førersetet tre runder før slutt.

Manchester City røk på onsdag ut av Champions League etter en dramatisk kamp mot Real Madrid, hvor City hadde full kontroll på avansementet helt frem til det 90. minutt.

Med semifinaletapet har Pep Guardiolas menn «kun» Premier League igjen å fokusere på, mens tittelrival Liverpool også er i finalen i FA-cupen og Champions League.