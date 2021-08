Brann-styreleder vil ikke svare om tillit til daglig leder

BERGEN/OSLO (VG) Birger Grevstad vil ikke si noe om hvorvidt Vibeke Johannesen fortsatt har styrets tillit søndag kveld.

Styreleder i Brann, Birger Grevstad. Bak til venstre står daglig leder Vibeke Johannesen.

Styreleder i Brann Birger Grevstad, varslet fredag at styret nå ville gå inn i håndteringen av Brann-skandalen for fullt, sammen med administrasjonen. Søndag kveld vil han ikke svare på om daglig leder i klubben, Vibeke Johannesen har styrets tillit.

– Hvordan er tilliten til Vibeke Johannesen og ledelsen fra dere?

– Det kan jeg ikke svare på nå, sier Grevstad til VG.

– Hva synes styret om ledelsens håndtering av saken så langt?

– Det tar vi med styret. Vi må få alle ting på bordet.

– Hvilke grep tas videre fra dere i styret?

– Det diskuterer vi nå.

VG har fremlagt uttalelsen om tillit for Vibeke Johannesen, men hun har ikke hatt anledning til å kommentere dette på nåværende tidspunkt.

Styreleder Grevstad er smertelig klar over at klubben lider et solid omdømmetap etter at det natt til onsdag ble kjent at tolv spillere hadde tatt seg inn på Brann Stadion for et nachspiel natt til tirsdag. Fredag ble det kjent at én person er mistenkt for et mulig seksuelt overgrep, mens Brann lørdag informerte om at de ønsket å narkoteste aktuelle spillere.

Det var syv kvinner til stede på nachspielet på Brann Stadion foruten spillerne. Festen på Stadion og alkoholbruken der er brudd på Branns interne regler.

Mannen som er mistenkt for overgrep ble avhørt av politiet søndag og erkjenner ikke skyld.

VG har tidligere vært i kontakt med kvinnens bistandsadvokat som ikke ønsker å uttale seg i saken.

– Beklager på det sterkeste

Omdømme-ekspert Trond Blindheim, dosent ved Institutt for markedsføring på Høyskolen Kristiania, uttalte til VG søndag at dette er noe av det verste som kan skje for en klubb med tanke på omdømme.

– Selvfølgelig helt enig med han i det. Det er forferdelig, og vi må stå på for å finne løsningen. Vi kan ikke hvile før vi har fått dette til. Vi må tørre å stå opp og beklage på det sterkeste for at noe sånt kan skje på Stadion, sier Grevstad.

– Det gode merkevarenavnet har på kort tid blitt redusert veldig mye. Det vil kreve tid og krefter for å få oss tilbake til der merkenavnet var. Vi kan ikke la et ikon fra 1908 visne hen. Det krever kløkt, klokskap og arbeidsinnsats.

– Tirsdag i 22-tiden

Noe av det mange har reagert på i Branns håndtering av skandalen er at Brann-ledelsen allerede torsdag gikk ut og la saken død, blant dem redaktør for Dagens Perspektiv og ledelsesekspert, Magne Lerø.

– Det som var det spesielle her var at ledelsen begynte å kommentere og nesten konkludere før de hadde alle fakta på bordet. Noe av det vanskelige i en krise er hva du kan si og hvor lenge du kan vente med å konkludere, sier Lerø til VG.

Daglig leder Vibeke Johannesen har fortalt at hun først sent torsdag kveld fikk høre om et mulig seksuelt overgrep, og at hun fikk vite dett av politiet. Fredag ble det kjent at politiet hadde startet en etterforskning på selvstendig grunnlag. Det foreligger per søndag kveld ingen anmeldelse av forholdet, får VG opplyst av Gunnar Fløystad, påtaleleder i Vest politidistrikt.

VG er gjort kjent med at styret i Brann skal ha viderebrakt rykter om et mulig seksuelt overgrep i forbindelse med Brann-nachspielet direkte til Vibeke Johannesen tidligere denne uken.

– Hva var det nøyaktige tidspunkt for når du, Grevstad, viderebrakte opplysninger om et mulig seksuelt overgrep til Vibeke Johannesen?

– De opplysningene fikk jeg på telefon fra et styremedlem i Brann, som hadde fått skjermdumper fra en internettside. Vi ble enige om at han som satt nærmest på de opplysningene i styret skulle gi de til Vibeke, noe som ble gjort i 22-tiden tirsdag kveld, svarer Grevstad søndag.

Fakta Branns uke oppsummert NATT TIL TIRSDAG: Tolv spillere holdt nachspiel på Brann Stadion uten tillatelse. Det skjedde etter en felles lagmiddag som utviklet seg til en tur på byen. Syv kvinner – uten tilknytning til klubben – deltok på nachspielet. NATT TIL ONSDAG: Nachspielet når avisforsidene da Bergens Tidende får bekreftet av Branns daglige leder Vibeke Johannesen at klubben behandler et brudd på de interne retningslinjene. Hun sier at ingen av spillerne hadde fått klarsignal til å dra ut på byen. ONSDAG: Kristoffer Barmen bekrefter overfor Bergensavisen at han var en av festdeltagerne og håper de vil bli tilgitt på sikt. Han innrømmer at de mistet kontroll. Brann-trener Eirik Horneland uttrykker at han er fryktelig irritert til BT. Brann sender ut en pressemelding der de meddeler at midtstopper Vegard Forrens tid i klubben er over. Klubben meddeler at det ikke har sammenheng med hendelsene natt til tirsdag. De skal i flere uker ha jobbet med en overgang uten å ha lyktes. TORSDAG: Det kommer frem at syv kvinner var til stede på nachspielet i Dagbladet. Brann ga uttrykk for at ingen av spillerne ville bli utestengt: – De har brutt interne regler, de har beklaget og forstått alvoret, og nå er det en sak vi går videre fra, sa Vibeke Johannesen i Brann til BT. FREDAG: Politiet innleder etterforskning på eget initiativ etter at de har mottatt opplysninger om et mulig seksuelt overgrep i forbindelse med festen på Brann Stadion. Vibeke Johannesen var inne til samtaler på politistasjonen i 14-tiden. Brann opplyser via en pressemelding at de samarbeider med politiet. De skriver også at de vil trenge mer tid til å gå gjennom saken, fordi de har mottatt ny informasjon. Sent fredag kveld – etter å ha tilbrakt hele ettermiddagen i krisemøter – sender Brann ut en ny pressemelding. Johannesen omtaler det som en «uakseptabel og trist sak». Hun sier at de diskuterer eventuell straff internt. Styret tar den endelige beslutningen. Styreleder Birger Grevstad uttaler til BT fredag at styret nå går inn i saken for fullt og vil ta avgjørelser sammen med administrasjonen (daglig leder) fremover. LØRDAG: Etter lørdagens trening stilte Brann-ledelsen til pressekonferanse. Der kunne de fortelle at Kristoffer Barmen og Mikkel Andersen ikke ville være med i troppen til søndagens kamp mot Sandefjord. De understreket samtidig at de to ikke var mistenkt i politietterforskningen. Barmen tok først kontakt med trener Eirik Horneland fredag. – Han sa at han ikke ønsket å være en del av helgens tropp. Han var mentalt sliten. Så snakket jeg med Mikkel lørdag morgen. Han har også hatt det tøft de siste dagene og var ikke mentalt kapabel til å være med i helgen. Så han har også tatt fri, sier Horneland. Senere lørdag ettermiddag ble det kjent at Brann-ledelsen ønsket å narkoteste aktuelle spillere. – På bakgrunn av ryktene som går på at det skal ha vært involvert narkotiske stoffer, jobber vi nå med hvordan vi praktisk kan gjennomføre tester både av personer og områder på Stadion. Planen er at vi skal gjennomføre disse testene, sa Branns daglige leder Vibeke Johannesen til BA lørdag ettermiddag. Vis mer

En kvinne som skal ha vært til stede på nachspielet, fortalte til Bergens Tidende lørdag at hun allerede tirsdag skal ha hatt en 47 minutter lang telefonsamtale med Johannesen, og hevder ifølge avisen at hun skal ha gitt beskjed om et mulig seksuelt overgrep.

Slik svarer Johannesen

Johannesen bekrefter overfor BT at telefonsamtalen fant sted, men sier at hun ikke oppfattet at kvinnen snakket om et seksuelt overgrep, men «at det hadde skjedd noe som var ugreit og ubehagelig». Johannesen sier hun selv oppfordret til å ta kontakt med politiet om kvinnen mente noe straffbart hadde skjedd. Hun har også uttalt at hun syns det er bra at politiet etterforsker et mulig straffbart forhold.

VG har konfrontert Johannesen om de ulike versjonene om hvilket tidspunkt hun fikk vite at det var rykter og anklager om et mulig seksuelt overgrep. Vi spurte blant annet direkte om hun fikk overbrakt denne informasjonen fra styret eller styreleder allerede tirsdag.

– Det stemmer ikke helt. Informasjon om det har vi fått fra flere hold. Men den prosessen kan jeg ikke gå gjennom med deg nå, svarer Johannesen til VG søndag kveld.

Søndag spiller Brann seriekamp mot Sandefjord på Brann Stadion, med kampstart 20.00. Følg kampen direkte på VG Live her og følg med på VG.no for siste nytt om Brann-skandalen.

Brann ligger sist i Eliteserien, med kun syv poeng etter 14 kamper.