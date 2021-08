Brann-spillere festet med syv kvinner - ingen spillere blir utestengt

BERGEN/OSLO (VG) Syv kvinner deltok på nachspielet på Brann Stadion natt til tirsdag. Ingen av spillerne blir utestengt fra laget.

– De har brutt interne regler, de har beklaget og forstått alvoret, og nå er det en sak vi går videre fra, sier daglig leder Vibeke Johannesen i Brann til BT.

Hun bekrefter overfor VG at det var syv kvinner som deltok på nachspielet på stadion. Dagbladet omtalte det først.

Johannesen legger til at noen av dem var der i veldig kort tid.

– Vi har snakket med spillergruppen som et kollektiv. Spillerne har beklaget, de vet at de har brutt de interne reglene. De har beklaget til supporterne og forklart seg. Nå tror jeg de fleste vil synes det er en straff, at offentligheten har kjennskap til dette. Så gjelder dette en mindre gruppe spillere, så det er viktig å ivareta alle menneskene som er involvert og så må vi fokusere på en svært viktig kamp på søndag, sier Johannesen til VG om mulige reaksjoner.

VG fikk torsdag beskjed om at spillerne ikke ville være tilgjengelige etter treningen, og klubben har henvist til trener Eirik Horneland, sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen og daglig leder Vibeke Johannesen for kommentarer.

Natt til onsdag ble det kjent at Brann-spillere hadde tatt seg inn på Brann Stadion for et nachspiel natt til tirsdag. Spillerne hadde først være ute på middag, før deler av spillertroppen dro til baren No Stress, og videre opp til nachspiel på Brann Stadion.

Totalt 12 spillere var med på nachspielet, blant dem Kristoffer Barmen.

– Vi klarte å grave oss et jævlig stort hull i en stor kollektiv gruppe. Det er utrolig skuffende. Det er tungt for meg å stå her, sa Barmen til Bergensavisen onsdag.

– Vi har hatt en samling med spillere nå. Det er tatt mange dårlige valg av en gruppe spillere mandag kveld. Det er fint at de vil være sosiale og gå ut å spise, men så har det blitt drukket alkohol og ballet litt på seg, sa Johannesen til VG onsdag.

– Det er ikke noe vi har behov for i situasjonen vi er i. Vi må legge oss flate og si at det var feil. Vi kan ikke gjøre noe med det som har skjedd, men vi kan fokusere på å gjøre opp for det, sa Brann-kaptein Daniel Pedersen til VG onsdag.

