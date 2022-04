Norge passerte viktig hinder. Nå er de så godt som klare for VM.

ULLEVAAL STADION (Aftenposten): Det ble alt annet en lett. Men Norge vant til slutt over Polen og fikk en deilig revansje.

Ada Hegerberg var utrolig nær sitt 42. landslagsmål tirsdag kveld.

NORGE-POLEN 2–1

Den giftige avslutteren Ada Hegerberg til venstre. Og teknikeren Caroline Graham Hansen til høyre.

Norges angrepsduo er nok VM verdig. Og det var nettopp VM-spill Norge langt på vei sikret med 2–1-seieren over Polen tirsdag kveld.

Norges scoringer kom fra Caroline Graham Hansen og et selvmål. Men Polen reduserte i andre omgang og kjempet helt til siste slutt, uten suksess,

Dermed passerte Norge et svært viktig hinder i VM-kvalifiseringen. To kamper gjenstår. Kun en sensasjon der kan gjøre at VM neste år går uten Norge (se egen faktaboks). «Alt er i våre hender», sier Caroline Graham Hansen etter kampen.

Fakta Slik går Norge til VM Kort forklart: Norge er så godt som klare for VM. Her er den litt mer innviklede forklaringen: Vinneren av gruppen går direkte til VM. Annenplassen går til playoff. Ledende Norge står med 22 poeng. Utfordrer Belgia står med 19 poeng om de, som ventet, slår Kosovo i kveld. To runder gjenstår. Belgia er etter all sannsynlighet avhengige av å passere Norge i neste runde. Da spilles Belgia-Norge. Belgia må ikke bare vinne over Norge. De må også vinne med minst fire mål, for å ha bedre målforskjell enn Norge i innbyrdes oppgjør. I siste runde møter Norge nemlig Albania. Der er Norge soleklare favoritter, tatt i betraktning at de slo Albania 7–0 borte tidligere i kvalifiseringen. Vis mer

Fikk kritikk sist

Norge skal spille EM i England i sommer og altså trolig VM i Australia og New Zealand i 2023.

Der blir laget testet mot ypperste motstand.

Mot de nest beste er det norske laget bunnsolide. På fem år har Norge kun avgitt poeng i én kvalifiseringskamp. Det var riktignok 0–0-kampen mot Polen, kveldens motstander.

Etter den kampen fikk laget kritikk fra fotballekspert Carl-Erik Torp og kommentator Christian Nilssen i NRK. «Vi fortjener en viss respekt fra de som følger med på sporten vår, såkalte eksperter», svarte Caroline Graham Hansen noen dager etterpå.

Kampen tente revansjelysten i det norske laget. Og de gikk ut som ulver tirsdag kveld.

Sjanse på sjanse

Det norske laget, anført av den hjemvendte stjernespissen Ada Hegerberg, skapte sjanse på sjanse i åpningsminuttene.

Polske Karolina Klabis hadde flere briljante øyeblikk. Men selv ikke hun kunne redde Polen.

Først headet Gabriela Grzywińska ballen i eget nett. Så sto Caroline Graham Hansen, med kapteinsbindet rundt venstrearmen, frem. Barcelona-stjernen skar kvikt inn fra høyrekanten og skjøt i mål.

Lenge preget uro og sløve pasningsfeil Polens spill. Etter Norges stormende åpning kom de riktignok mer inn i kampen. Dette laget er på et annet nivå enn Kosovo, som Norge knuste i forrige uke. Og det viste Polen etter en snau times spill. Wolfsburg-angriper Ewa Pajor trillet ballen perfekt til Nikola Karczewska, som reduserte til 2–1.

Ada Hegerberg var hele tiden kvikk og på løp. Kun utrolig keeperspill fra Polens keeper hindret henne i scoring.

Enorme Hegerberg-sjanser

At Ada Hegerberg ikke scoret tirsdag kveld, var et lite påskemirakel.

Før pause reddet Klabis mesterlig etter en sterk Hegerberg-heading. Senere i kampen kastet den norske stjernespissen seg frem og styrte ballen mot mål, men igjen vartet Polen-keeperen opp med en superredning. Og som om ikke det var nok: Ti minutter før slutt reddet Klabis igjen da Hegerberg var alene gjennom. På returen forsøkte Hegerberg med ryggen til, men skuddet gikk utenfor. Da kunne man lese nærmest sjokk og vantro fra den målsultne spissens øyne.

– Vi setter oss i trøbbel. Det er klart jeg skal avgjøre med en tredje scoring hvert fall, sier Hegerberg til NRK.

For Hegerbergs siste sjanse kom i en periode der alt var på spill, og der Polen hele tiden var farlige på kontringer.

Polakkene nektet å gi seg. Det ble småskumle situasjoner i feltet, der Norge febrilsk prøvde å rydde unna. Og få minutter før slutt satte Pajor ballen i nettet. Hun snudde seg rundt for å feire – men assistentdommerne hadde vinket av for offside.

Norge slapp med skrekken og tok en svært viktig seier i VM-kvalifiseringen.

Landslaget samles igjen i juni. Da venter treningskamper mot New Zealand og Nord-Irland, så EM i England.