På plakaten utenfor Fotballpuben sto det at «Brann sine høner» skulle spille kamp

– Dette er respektløst og pinlig, sier Mette Hammersland i Brann kvinner.

– Vi skal rydde opp i dette. Det var helt bak mål, sier Paal Davanger, sjef på Fotballpuben om denne plakaten.

21. apr. 2022 22:24 Sist oppdatert nå nettopp

Utenfor Fotballpuben i Bergen sentrum henger det et program for kommende Brann-kamper.

På plakaten som hang der torsdag hadde Brann kvinner blitt omdøpt til «Brann sine høner».

Dette reagerer Mette Hammersland på. Hun er markeds- og medieansvarlig i Brann kvinner.

– Dette er respektløst og pinlig, sier Hammersland til BT.

– Dette er respektløst overfor disse toppidrettsutøverne, som skal til EM, legger hun til.

Legger seg paddeflat

Klokken 20.59 torsdag kveld gjorde BT sjefen på Fotballpuben oppmerksom på plakaten.

Klokken 21.03 var den fjernet.

– Jeg må si det rett ut. Jeg fikk helt hakeslipp da jeg så dette. Dette er en ansatt som har trodd at han var morsom, sier Paal Davanger.

– Dette var ikke morsomt, legger han til.

Han forteller videre at de kommer til å ta hendelsen opp internt, og at de legger seg helt flat.

– Vi skal rydde opp i dette. Det var helt bak mål. Alle plakater er fjernet, og dette skal aldri skje igjen. Dette er ikke oss i det hele tatt, sier Davanger.

På Fotballpubens program sto det at «Brann sine høner» skulle spille kamp mot Lyn onsdag 27. april.

Ville ikke skape forvirring

Den ansatte som laget plakaten sier til BT at han ikke helt vet hva han tenkte.

Han sier at han legger seg helt flat, og at det er han ene og alene som har hatt ansvar for denne plakaten.

– Det var et forsøk på skille de to lagene. Jeg ville ikke at det skulle bli forvirring om hvilket lag det var, sier mannen.

– Du kunne ha skrevet Brann kvinner?

– Er det det de heter? Ja, da skal jeg skrive det på alle plakater i fremtiden, sier han.

– Men jeg tror kanskje det er best noen andre tar seg av det ansvaret fra nå av, legger han til.

Brann haner?

Mette Hammersland sier at hun aldri tror dette hadde skjedd hvis dette var et program for håndballkamper.

– Dette skjer fordi det er fotball, sier Hammersland.

– Jeg kan ikke forstå hvorfor ikke fotball kan bli som andre idretter. Hadde de skrevet Brann haner, så hadde dette vært greit, legger hun til.

Hun forteller videre at hun har mottatt en personlig beklagelse fra Davanger.

– Den godtar vi, sier Hammersland.

Vibeke Birkeland Johansen mener det er vanskelig å bortforklare Fotballpubens plakat som dårlig humor.

Bergensere er sjokkerte

Når BT besøker Fotballpuben torsdag kveld, blir avisens medarbeidere bortvist fra lokalene. I gaten nedenfor Fotballpuben treffer BT flere sjokkerte bergensere.

Vibeke Birkeland Johansen flyttet fra Bergen for 30 år siden, og er reagerer kraftig på hva hun blir møtt med når hun er på besøk i byen.

– Jeg husker diskusjonen da herrespillere rev ned bilde av Sandviken Toppfotball i garderoben i høst. Dette er nok et smakløst eksempel på dårlige holdninger. Man kan kalle det humor, men jeg trodde vi var forbi tiden da fotballhoder skulle være dumme, sier Birkeland.

Lise Thorsen har vært på teaterbesøk med mannen. Hun mener Fotballpuben viser smakløs humor.

– Dette kunne de spart seg for. Det er litt for dumt og skikkelig respektløst, sier Thorsen.

Harald Aasheim sier Fotballpubens plakat er et eksempel på dårlige holdninger mot kvinnefotball.

Andre BT snakker med uttrykker samme oppfatning som Thorsen.

– Det er helt håpløst. Dette er et eksempel på dårlige holdninger som kvinnefotballen må slåss mot, sier Harald Aasheim.