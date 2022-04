Ronaldo-hat trick ga lykkedag for Manchester United

(Manchester United - Norwich 3–2) Champions League-håpet lever fortsatt for Manchester United etter at Cristiano Ronaldo (37) senket bunnlaget Norwich med tre mål.

I FYR OG FLAMME: Veteranen Cristiano Ronaldo scoret tre ganger mot Norwich.

16. apr. 2022 17:55 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

For mens rivalene Arsenal og Tottenham tapte mot henholdsvis Southampton og Brighton, tok Manchester United innpå i kampen om topp fire - som gir plass i Champions League.

Tabelltoppen nå:

Manchester City - 31 kamper, 74 poeng Liverpool - 31 kamper, 73 poeng Chelsea - 30 kamper, 62 poeng Tottenham - 32 kamper, 57 poeng Manchester United - 32 kamper, 54 poeng Arsenal - 31 kamper, 54 poeng

– Ronaldo gjorde tre viktige mål for oss. Vi vet at vi ikke spiller veldig bra for tiden, men det var viktig med seier, sier Manchester United-keeper David de Gea i et intervju vist på TV 2.

Cristiano Ronaldo ga Manchester United 1–0 etter syv minutter på åpent mål etter forarbeid av Anthony Elanga. Svensken stjal ballen fra Ben Gibson som sov i eget felt.

Ronaldo økte til 2–0 på corner fra Alex Telles da han fikk gå opp uforstyrret foran Gibson ved femmeteren.

Men anført av duoen Kieran Dowell og Teemu Pukki slo Norwich tilbake. Først serverte Pukki et perfekt innlegg på pannen til Dowell. Tidlig i andre omgang spilte Dowell frem finnen nydelig, og alene med keeper var Pukki klinisk.

Norwich rystet United og hadde flere småfarlige sjanser til å ta ledelsen, uten at det ville seg helt.

– Norwich spilte bra og hadde mange sjanser, men vi klarte å vinne. Vi må kjempe til siste slutt for topp fire, sier de Gea.

Ronaldo hadde derimot mer på lager.

Han hamret til i keeperhjørnet på et frispark fra 25 meter. Tim Krul fikk hanskene på ballen, men slo den i stolpen og i mål. Dermed kunne Old Trafford juble for Ronaldo-hat trick og seier etter svakt keeperspill.

– Ronaldo utgjorde forskjellen, sier Kieran Dowell ifølge BBC.

PS! Deler av Manchester United-fansen protesterte mot Glazer-familien, som eier klubben, i forbindelse med kampen.

PS2! Mathias Normann spilte hele kampen for Norwich.