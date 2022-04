Glimt-sjefen etter UEFA-avgjørelse: – Uakseptabelt og urimelig

Bodø/Glimts daglige leder, Frode Thomassen, sier til VG at de ikke planlegger for at torsdagens Conference League-kamp mot Roma går uten Kjetil Knutsen på sidelinjen. – Vi planlegger for at sannheten skal frem, sier han.

DAGLIG LEDER: Frode Thomassen er daglig leder i Bodø/Glimt.

Bodø/Glimts daglige leder, Frode Thomassen, snakker med VG på telefon etter noen svært hektiske timer.

Mandag ettermiddag kom nemlig beskjeden fra det europeiske fotballforbundet (UEFA) om at Kjetil Knutsen og Romas keepertrener Nuno Santos er midlertidig suspendert, i påvente av et endelig utfall av etterforskningen som ble startet mot de to etter bråket som oppstod torsdag kveld.

– Vår første reaksjon var at det var sjokkerende. Å komme i en sånn situasjon, i en sak som er fremprovosert av folk i trenerteamet til Roma, kjennes uakseptabelt og urimelig ut, mener Thomassen.

Nordlendingenes daglige leder hevder at UEFA ikke har tatt stilling til selve hendelsen mellom Knutsen og Santos, men argumenterer for den midlertidige suspensjonen med at de «ikke kan garantere for sikkerheten til Kjetil».

– For oss er det en absurd greie, og vi kjenner at det ikke holder vann, sier Thomassen.

Fakta Dette etterforskes Knutsen/Santos for Kjetil Knutsen og Nuno Santos etterforskes for brudd på to paragrafer i UEFAs regelverk: Paragraf 11.2 (b) og 15.1 (g). 11.2 (b): «Fornærmende oppførsel eller brudd på de grunnleggende reglene for anstendig oppførsel». 15.1 (g): «Suspensjon i fem kamper eller en spesifikk periode for alvorlig overfall» Bodø/Glimt har varslet at de vil anke avgjørelsen til UEFAs disiplinærkomité. I artikkel 49 fra UEFAs regelverk, står det følgende om anke-prosessen: «Midlertidige tiltak kan, ifølge UEFAs regelverk, bli anket i henhold til de aktuelle reglene. Anken må bli sendt med en skriftlig begrunnelse, og komme frem til UEFA senest tre dager etter at det ble varslet om tiltaket. Lederen i ankeutvalget, eller hans stedfortreder, bestemmer utfallet av en slik anke alene. Ankeavgjørelsen er endelig.» Vis mer

Leverer anke tirsdag

Thomassen forteller at de allerede har gitt UEFA beskjed om at de tirsdag vil motta en anke på avgjørelsen om å midlertidig suspendere Knutsen. Og Glimt er opptatt av å fremskynde prosessen så mye som mulig. En oppnevnt UEFA-etterforsker skulle nemlig levere sin rapport den 19. april - altså etter returoppgjøret mot Roma.

Thomassen & co. planlegger imidlertid for å få ordnet dette før torsdagens returoppgjør, der Glimt leder 2–1 etter det første oppgjøret på Aspmyra.

– Planlegger dere for det verste? At Knutsen ikke får lede laget fra sidelinjen?

– Vi planlegger for at sannheten skal frem, svarer Thomassen, og legger til:

– Vi vil argumentere godt og tungt for at dommen ikke kan bli stående. Vi har en sterk forventning om at når vi får belyst saken og snakket med UEFA, så vil vi få endret kjennelsen. Det forventer vi egentlig.

Knutsen og Santos skal ha vært involvert i tumulter i spillertunnelen etter torsdagens kvartfinalekamp mellom Bodø/Glimt og Roma på Aspmyra. Det var amper stemning mellom de to benkene gjennom hele kampen.

I spillertunnelen etter kampen skal Romas keepertrener Nuno Santos ha tatt kvelertak på Knutsen. Glimt-treneren svarte med å legge portugiseren i bakken, hevder Glimt.

«De kan ikke ha sett på den»

Bodø/Glimt politianmeldte Santos etter hendelsene i spillertunnelen, og ifølge Glimt skal det finnes videobilder som støtter deres versjon av saken. UEFA har ikke ønsket å kommentere hvorvidt de har fått tilgang på videoen eller ikke.

Thomassen sier at en av grunnene til at han føler seg trygg på å få omgjort UEFAs avgjørelse, er videomaterialet, som skal vise hendelsene fra spillertunnelen.

– Har UEFA mottatt videobildene fra spillertunnelen?

– De har fått den, men de kan ikke ha sett på den, ler Thomassen.

Glimts daglige leder setter tirsdag kursen mot Roma for å slutte seg til resten av Glimt-gjengen som allerede er på plass i den italienske hovedstaden.

– Hvordan har UEFAs avgjørelse blitt mottatt av Knutsen og spillerne?

– Er det en ting vi er flinke til, så er det å flytte fokus til det som skal skje på banen. Men det er klart det opprører oss. Både det som skjedde på Aspmyra og den kjennelsen fra UEFA. Men vi jobber sammen og snakker sammen og skal spille en viktig kamp på torsdag, så det er viktig å forberede seg godt til den, sier Thomassen, og legger til at de har forskjellige folk som fokuserer på den kommende anken til UEFA og på selve kampen på Stadio Olimpico.

– Det vil være dypt tragisk om enden på visa er at Kjetil ikke får være med. Det handler ikke bare om denne kampen, det handler om hva slags verdier man ønsker fotballen skal ha, mener Glimt-sjefen.

Bodø/Glimt vant den første av to kamper mot Roma 2–1 etter scoringer fra Ulrik Saltnes og Hugo Vetlesen. Den norske seriemesteren landet mandag i den italienske hovedstaden for å forberede seg til returoppgjøret mot Roma.

I potten ligger en semifinalebillett der vinneren møter Leicester City eller PSV Eindhoven.