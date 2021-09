Herlovsen gjør comeback: – De har vært «på» meg en stund

Den mestscorende spilleren i norsk landslagshistorie gjør comeback – bare et år etter at hun la opp. I høst skal hun spille på nivå tre.

Isabell Herlovsen er snart tilbake på fotballbanen.

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Det har vært en drøm for meg å avslutte karrieren i Fredrikstad. De har vært «på» meg en stund, men det har det ikke vært det riktige tidspunktet for meg. Nå stemte det, sier Herlovsen til VG.

– Jeg har alltid ønsket at Fredrikstad skal kjempe seg mot toppen, så om jeg kan bruke min erfaring på den veien, er det noe jeg gjerne vil bidra med, legger hun til.

Herlovsen, som bor sammen med forloveden og sønnen i Fredrikstad, har signert en kontrakt som i første omgang strekker seg ut sesongen. Debuten kommer allerede til helgen, selv om hun ikke har trent ordentlig fotball på over et år.

– Jeg må ha med meg noen fotballtreninger før den tid, men jeg håper ikke det er slik at jeg har glemt alt på det ene året. Jeg har holdt meg i form, både i form av løping og styrke. Men det er noe helt annet å spille fotball, understreker Herlovsen, som til daglig jobber som personlig trener i hjembyen.

Isabell Herlovsen på landslagssamling i 2018.

– Hvorfor gjør du comeback nå?

– I fjor var jeg lei fotball og trengte å få det på avstand. Jeg ønsket tid med familien og å leve et mer normalt liv. Når jeg fikk forespørselen nå et år etter, tenkte jeg at det kunne passe bra. Dette er ingen profftilværelse, og jeg skal fortsette i jobben min ved siden av, presiserer hun.

Selv går hun langt i å utelukke at dette er starten på en ferd mot å gjøre comeback som toppspiller. Men å utelukke det helt, vil hun ikke gjøre. 33-åringen er mestscorende på det norske landslaget gjennom tidene med 67 mål på 133 kamper.

– Jeg skal først ta disse kampene som kommer i høst, så får jeg se hvordan det blir neste år. Det er vanskelig å svare på om jeg er helt ferdig på toppnivå. Jeg tror jeg er det, men det kan hende lysten blir kjempestor. Det vet man aldri, sier Isabell Herlovsen.

Fredrikstad troner for øyeblikket på toppen av tabellen i sin avdeling i 3. divisjon, hvor de ennå har til gode å tape en kamp. Laget har også en vanvittig målforskjell med 49–1 på de første fem kampene.