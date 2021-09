Brann-treneren om «udyret på midtbanen»: – Han er ekstremt viktig

«Én av Branns viktigste spillere», «gladiatoren», «udyret på midtbanen». Sivert Heltne Nilsen hylles fra flere hold og på flere måter.

Sivert Heltne Nilsen leverte nok en god kamp i 3–1-seieren over Kristiansund.

27. sep. 2021 09:34 Sist oppdatert nå nettopp

BRANN-KRISTIANSUND 3–1

Brann Stadion: – Han er ekstremt viktig, sier Brann-trener Eirik Horneland når han blir spurt om Sivert Heltne Nilsen.

29-åringen ble kåret til Branns beste i BTs spillerbørs etter 3–1-seieren mot Kristiansund.

– Han leverte en kanonkamp, udyret på midtbanen. Han vinner dueller, han slåss, og han får med seg de andre. Det er han som er kapteinen til Brann, sier BT-kommentator Anders Pamer om midtbanespilleren – fullt klar over at Daniel Pedersen bærer kapteinsbindet.

Selv er Heltne Nilsen litt mer tilbaketrukken, men han innrømmer at han er litt ekstra glad i fysiske kamper, som mot Kristiansund.

– Det er deilig å kjenne at man har vært i krigen, sier «udyret på midtbanen».

Gleden og lidenskapen var stor å spore blant Sivert Heltne Nilsen og resten av Brann-spillerne da Petter Strand sendte laget opp i 2–1.

– Den perfekte signeringen

På spørsmål om det finnes noe han liker bedre enn å spille kamper preget av masse fysikk, svarer Heltne Nilsen på følgende måte:

– Nei, det er jo å vinne fysiske kamper, da.

Amund Lutnæs, som kommenterte Brann – Kristiansund for Eurosport, mener Sivert Heltne Nilsen er akkurat den typen dette Brann-laget har savnet.

– Han var den perfekte signeringen, sier han, og fortsetter:

– Han tilfører en enorm fysikk og vinnervilje, og har vært med på å totalforandre dette Brann-laget. Han er den drittsekken på midtbanen som vinner utrolig mange dueller, konstaterer kommentatoren.

Se Brann-reaksjonene i Ballspark:

Brann-trener Horneland synes Heltne Nilsen tilfører forsvaret trygghet.

– Jeg synes han binder sammen den bakre fireren veldig bra, i tillegg til å drepe en god del kontringer.

– I tillegg til å drepe kontringer, dreper han også humøret til motstanderen. Kristiansund-spillerne irriterte seg nok ganske mye over ham, sier Ballspark-ekspert Erik Huseklepp.

Sivert Heltne Nilsen var involvert i mange dueller mot Kristiansund.

– En vanvittig følelse

«Lidenskapen gjør at jeg kommer tilbake», sa Heltne Nilsen til Bergens Tidende da han signerte for Brann tidlig i august.

29-åringen innrømmer at det flommet over av følelser da han skjønte at det ble tre poeng mot Kristiansund.

– Det var en helt vanvittig følelse da Mathias (Rasmussen) satte inn 3–1. Det smakte ekstremt godt, sier han, og fortsetter:

– Det var veldig masse følelser involvert. Vi er inne i en såpass intens situasjon nå med flere livsviktige kamper.

– Det svartnet litt, sa Heltne Nilsen om situasjonen i 1. omgang der han ble liggende på gresset.

Ble «knocket ut»

I kampen mot Kristiansund, fikk Heltne Nilsen seg en skikkelig trøkk i en nærduell med en motspiller.

– Jeg kjente bare at jeg ble «knocket ut» og at det svartnet litt. Jeg fikk meg en skikkelig smell, men sånn er det når man møter Kristiansund, sier han.

Neste helg venter et skjebnesvangert oppgjør borte mot Mjøndalen.

– Jeg kan tenke meg at det også blir en fysisk kamp, slår Heltne Nilsen fast med et lite glimt i øyet.