Klubblegender slakter Manchester United etter byderby-fiasko: – En skam

(Manchester City – Manchester United 4–1) United skapte ingen sjanser i annenomgang og hadde kun 21 prosent ballbesittelse. De fikk klubblegendene Gary Neville og Roy Keane til å rase.

RASER: klubblegendene Gary Neville og Roy Keane raste etter Manchester Uniteds flaue tap mot byrivalen Manchester City.

6. mars 2022 19:24 Sist oppdatert nå nettopp

– De var en skam de siste 25 minuttene. Det er første gang Ralf Rangnick møter et skikkelig lag, og de fikk skikkelig juling, sier Neville til Sky Sports.

– Det verste du kan si om United i dag er at de ga opp. Enhver kamp hvis du gir opp, er helt utilgivelig. Du har spillere som ikke presterer og spillere som ikke løper tilbake i forsvar. De sluttet å løpe og de ga opp. Jeg forstår det ikke, sier Keane og fortsetter:

– Treneren kommer til å bli kritisert for taktikken hans, men spillere som ikke løper tilbake når du spiller for Manchester United er virkelig uakseptabelt.

– Det var en vanskelig kamp og vi møtte et veldig godt lag. Jeg synes vi spilte en god førsteomgang, men vi falt fra hverandre i annenomgang. Vi har noen steg som må tas om vi skal kunne konkurrere på det nivået, sier Manchester United-sjef Ralf Rangnick til Sky Sports.

STJAL SHOWET: Kevin De Bruyne leverte et fantastisk show under søndagens Manchester-derby.

Det tok belgieren bare snaue fem minutter før han noterte seg for kampens første scoring, da Bernardo Silva spilte han alene inne i gjestenes 16-meter. Midtbanemagikeren kunne dermed sette ballen enkelt i nettet bak Manchester United-keeper David de Gea.

Drøye 20 minutter senere var De Bruyne på rett sted til rett tid, da Phil Foden dro seg hele veien alene mot De Gea. Spanjolen reddet det første skuddet, returen fra Bernardo gikk på Alex Telles, men på forsøk nummer tre satte belgieren inn sitt andre mål for kvelden.

– Han er alltid på rett sted til rett tid, kommenterte TV 2-profil Øyvind Alsaker etter belgierens andre nettkjenning.

Halvveis inn i annenomgang sendte De Bruyne av en nydelig corner, helt bakerst i feltet, som Riyad Mahrez på mesterlig vis banket i mål.

– Det er så skyhøyt nivå. To mål og én assist i Manchester-derbyet for Citys-kaptein, roste Alsaker etter hjørnesparket.

– Nydelig utført av Mahrez, men amatørmessig fra Manchester United-forsvaret igjen, skriver journalist i Manchester Evening News, Samuel Luckhurst på Twitter.

Mahrez noterte seg for sitt andre mål, da Gündogan sendte han alene med keeper, og banket ballen i ansiktet til De Gea, og inn i mål. Målet ble først avblåst for offside, før det ble godkjent av VAR.

SKUFFET: Det var noen skuffede Manchester United-spillere som gikk av banen etter 4–1-tapet mot byrivalen søndag.

– Det var en viktig kamp for oss, og vi gjorde jobben. Det er en fantastisk atmosfære her. Det første målet mitt er et godt mål. Jeg vet ikke om jeg var offside på det andre, jeg visste ikke hvor motspilleren var. Men jeg var glad når det ble godkjent, sier Mahrez til TV 2.

De Bruyne gikk av banen etter 80 minutter da han ble byttet med Ilkay Gündogan.

Før søndagens oppgjør hadde City-trener Pep Guardiola en forferdelig statistikk i Manchester-derbyene. Fire tap på seks hjemmekamper på Etihad var fasit. Heldigvis for den genierklærte treneren fikk han pyntet litt på statistikken etter søndagens knusende seier.

– Jeg har ikke noen god forklaring på hvorfor vi alltid vinner der og sliter mer hjemme. I dag beviste vi at vi er et godt lag, som spilte veldig bra og fortjente å vinne, sier De Buyne til Sky Sports.

Jadon Sancho scoret Manchester Uniteds første, og eneste, mål da Paul Pogba spilte en nydelig tversoverpasning mot han. Briten gikk og gikk, og satte til slutt ballen nydelig ned i det lengste hjørnet.

Briten var også nære å kopiere De Bruyne, og sette inn sitt andre mål, da Pogba spilte han alene med keeper. Men til United-sjef Ralf Rangnicks frustrasjon måtte han se avslutningen gå utenfor stengene.

Gjestene måtte klare seg uten deres største profil, Cristiano Ronaldo, som ifølge nettstedet The Athletic og deres Manchester United-korrespondent Laurie Whitwell, er ute med en skade. United-stopper Raphaël Varane er også ute grunnet covid-sykdom.

Etter derby-tapet går Manchester United ned til femteplass på Premier League-tabellen med 47 poeng, ett poeng bak Arsenal på fjerdeplass. Manchester City leder ligaen med 69 poeng.