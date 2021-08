Drømmescoringer da Viking snudde og vant mot Rosenborg

STAVANGER (VG) (Viking – Rosenborg 2–1) Sekunder før pause tok Rosenborg ledelsen etter et omdiskutert frispark og en «frekkis» av Olaus Skarsem (23). Men Viking slo tilbake med to perlescoringer.

29. aug. 2021 19:56 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

For i det 54. minutt tok midtbanesjef Joe Bell ansvar. Han vant ballen på 25 meters hold, avanserte til 16-meteren og skrudde ballen helt oppe i krysset med venstrefoten.

Viking fortsatte å kjøre på, og etter at Harald Nilsen Tangen misset på en kjempesjanse fikk de corner. Bell tok det, og Rosenborg halvklarte. På 18 meter sto kaptein Zlatko Tripic, han dempet ballen og dunket til. Skuddet gikk via ryggen til Erlend Dahl Reitan og opp i hjørnet til høyre for André Hansen i RBK-målet.

Åge Hareide fortvilte på sidelinjen, for før Vikings snuoperasjon hadde Rosenborg virkelig snusen på 1.-plassen ettersom både Bodø/Glimt og Molde var i trøbbel. Glimt slo tilbake og vant mot Tromsø, mens Molde gikk på en smell.

SEIEREN GLAPP: Åge Hareide og Rosenborg så tre poeng glapp mot et godt Viking-lag i dag.

Men etter at alt snudde tok Viking sin tredje strake hjemmeseier, og ligger nå på like mange poeng som Rosenborg. Begge lag har seks poeng opp til serieleder Bodø/Glimt.

– Vi blir kjempet ut av stilen. Viking har større duellkraft og entusiasme i dag, sier RBK-trener Åge Hareide til Discovery etter kampen.

– Det dømmes litt i «hytt og pine», men det går ikke ut over noen av lagene, tror jeg, sier Hareide.

– Det er jævlig dårlig. Vi hjelper ikke hverandre. Vi er for langt unna hverandre når vi skal spille opp. Ikke bra i dag, sier Dahl Reitan til Discovery.

Artikkelen oppdateres.

HELT SJEF: Joe Bell har nettopp skrudd utligningen helt oppe i krysset. Zlatko Tripic er på plass for å gratulere.

Viking var best totalt sett, også før pause der det var få sjanser. Men Rosenborg tok ledelsen tre minutter på overtid. Henrik Heggheim brukte kroppen i en duell med Skarsem på RBKs venstrekant. For mye mente dommerMohammad Aslam, og dømte frispark – til store protester fra vertene og Viking-fansen.

Frisparket ble løftet inn i feltet. Kevin Kabran forsøkte å klarere, men sendte ballen til Skarsem utenfor 16-meteren. Så satte Skarsem fart, snek seg forbi en passiv Mai Traore, og banket ballen opp i hjørnet fra skrått hold.

Det var Rosenborgs eneste scoring. Nærmest 2–2 kom de da Dahl Reitan avsluttet utenfor fem minutter på overtid.