Kane ble helten for Tottenham – nikket inn seiersmålet mot Wolves

(Tottenham – Wolverhampton 1–0) Spurs stanget og slet – så snek stjernespissen Harry Kane (29) seg fri og sikret seieren. Dermed knep han samtidig Premier League rekorden for antall mål for én og samme klubb.

MÅLMASKIN: Harry Kane kunne nok en gang suge til seg hyllesten fra hjemmepublikumet etter å ha blitt helten for Tottenham.

20. aug. 2022 15:23 Sist oppdatert 7 minutter siden

Akkurat som mot Chelsea i forrige runde var det en dødball som måtte til, og nok en gang var det Harry Kane som brukte pannebrasken for å øke poengfangsten for Tottenham.

En corner fra venstre ble stusset videre av kroaten Ivan Perisic, som fikk sin første kamp fra start for Tottenham, og på bakre stolpe kroppsfintet Kane seg fri fra stopperen Nathan Collins og nikket ballen i mål.

Det var Harry Kanes 185. mål i Premier League-kamp nummer 285. Totalt har han scoret 250 mål for Tottenham.

Mannen som har blitt toppscorer i Premier League tre ganger er nå kun 75 mål bak rekorden til Alan Shearer.

Ingen spillere har scoret flere mål enn Kane for én og samme klubb. Sergio Agüero er nummer to på listen med 184 mål for Manchester City, mens Wayne Rooney scoret 183 mål for Manchester United.

Tottenham slet før pause og skapte sin første sjanse like før pause. Også da var det Kane som var farlig frempå, men Wolves-målvakt José Sá vartet opp med et tigersprang.

Like etter pause hadde Kane også en ball i tverrliggeren, da han headet innlegget fra Emerson Royal i metallet og ut.

Før pause var det Wolves som skapte de fleste sjansene, men etter hvilen tok Tottenham mer over.

Gjestene var imidlertid ikke helt ufarlige og var nære å stjele poeng på Tottenham Hotspur Stadium.

Spurs står med syv poeng på tre kamper og topper tabellen ettersom de andre lagene ikke har vært i aksjon ennå.